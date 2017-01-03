中美两国需要为防止无人潜航器冲突制定规则
分析人士称，中美两国需要商讨如何处理水下无人系统可能引发的潜在冲突，上个月中旬，中国海军的一艘船截获了美国的一个无人潜航器。
鉴于两国都在制造打造水下水下自动机器人网格的设计，发生此类冲突的可能性越来越大。但《海上意外相遇规则》并不涵盖水下无人系统。《海上意外相遇规则》是20多个国家在两年多以前达成了一项资源性质的危机管控机制，旨在降低在海上意外事件的风险，并在发生意外事件时防止局势升级。
新加坡拉惹勒南国家研究院海上安全项目研究院高瑞连说：“此类相遇可能增多，特别是鉴于军用的空中、地面和水下无人系统大幅增加，此外该地区的地缘政治环境对无人系统的使用也起到了促进作用。”
美国佐治亚理工学院的安全问题专家玛格丽特·克萨尔说，随着新技术的应用，应对《海上意外相遇规则》进行定期评估并扩大涵盖范围。中国南海研究院的一位海洋法律顾问专家称，水下无人系统处于法律的灰色地带。
这位专家说：“《海上意外相遇规则》当前无法使用水下无人系统，但可以增加附录将此类对象纳入适用范围。”
高瑞连说，海上无人系统已有几十年时间，但真正改变局势的自动化程度不断提高的武器系统，如无人作战系统。
他说：“截止目前，无人系统一般用于侦查等低烈度的军事活动，被截获的美国无人潜航器当时就是在开展侦查活动。然而，鉴于无人系统在该地区迅速扩散，很多国家当前都加入到这场自主研发无人技术的比赛之中，我们需要为武装无人系统得到应用的前景做好准备。”
美国当前着眼于部署水下自动机器人，在海底开展巡逻，其打造的网络拥有配套的休息站，无人设备可在休息站充电。此外，美国海军还一直在测试多种新系统，旨在绘制海底地图、寻找水雷、搜寻潜艇并发动攻击。
中国则在奋起直追。2016年3月举行的一次中国水下机器人展会表明。北京当前以在海底设置的固定传感器为中心打造“水下长城”。中国研究人员还设想让水下无人设备与海底传感器网络协同发挥作用，以对敌军潜艇进行自动定位和跟踪。（香港《南华早报》网站1月2日报道）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost