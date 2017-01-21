特朗普宣誓就任美国总统
华盛顿1月20日电，美国当选总统､共和党人特朗普20日在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上正式宣誓就任美国第45任总统。
总统宣誓仪式由美国最高法院首席法官约翰•罗伯茨主持，特朗普在罗伯茨带领下念出就职誓言。
在宣誓仪式结束后，特朗普发表就职演讲。此后，按照安排，他还将参加在宾夕法尼亚大道上举行的就职游行，以及当晚举行的就职舞会。(新华社)
美国第45任总统唐纳德•特朗普
唐纳德•特朗普于当地时间20日中午在美国首都华盛顿宣誓就职，正式成为美国第45任总统。
特朗普1946年6月14日出生于纽约，1968年从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业后，进入其父的房地产公司工作，并在1971年开始掌管公司运营。在随后几十年间，特朗普开始建立自己的“房地产王国”。
除房地产外，特朗普还将投资范围延伸到其他行业，包括开设赌场､高尔夫球场等。他还涉足娱乐界，是美国真人秀《名人学徒》等电视节目的主持人､“环球小姐”选美大赛主席等。美国杂志《福布斯》2015年6月评估特朗普的资产净值约为45亿美元，特朗普则称超过100亿美元。
特朗普在过去20年间曾分别支持过共和党和民主党主要总统竞选者。2015年6月，特朗普以共和党竞选者身份正式参加2016年美国总统竞选。
特朗普的竞选口号是“让美国重新强大”，主张加强美国的安保，并承诺让美国“流失”海外的工作岗位回到美国本土。竞选期间，他曾抛出要在美国和墨西哥边境建一堵墙，以阻止非法移民进入美国等具有争议的言论。
在去年11月的总统选举中获胜后，特朗普提出了主要由“将军､超级富翁和高盛高管”组成的内阁，引发其内阁缺乏代表性的批评。(新华社记者刘阳)
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