酒混着喝更伤肝(非常提示)
团年晚宴，家庭聚餐，朋友重逢，夜场狂欢……临近春节，各种应酬纷至沓来，不少场合都少不了喝酒。有的人一旦喝“痛快”了，红酒、白酒、啤酒都要喝，有时还要混在一起喝。殊不知，混着喝酒对身体的伤害更严重。
欧美等发达国家已有大量研究显示，多种酒混合着喝，对肝脏、肠胃和肾脏等器官的刺激和危害更大。经常饮混合酒的人，患肝癌的几率比饮温和酒或不饮酒的人高出5倍。
重庆市肿瘤医院肝胆肿瘤外科主任邓和军介绍，饮混合酒更伤肝的原因有两方面。
第一，各种酒的酒精含量不同，多种酒轮流饮用，身体难以适应这样的变化。
第二，各种酒的成分不尽相同，如啤酒中含有二氧化碳和大量水分，与白酒混喝，会加速酒精在全身的渗透作用，致使短时间内血液中的酒精浓度急剧升高，对肝脏等脏器的损害更大。
很多人会在饮酒前服用一些解酒药，多为增强肝脏酒精代谢作用的保肝类药物或保健品。饮酒前服用解酒药可能会减少酒精的毒性作用，但很难抵消长期过量饮酒对人体的危害。
所谓小酌怡情，大饮伤身，不管酒量好不好，都应该控制酒精摄入的量，尤其是喝酒易脸红的人最好不喝。
邓和军主任建议，不要空腹喝酒，如果酒后不适，可喝西瓜汁、蜂蜜糖水或吃一些新鲜的西红柿、香蕉等，帮助增加酒精排泄。口服6~10片维生素C片也有解酒的作用。
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