李显龙祝贺特朗普就职，再提两国贸易关系
美国当地时间20日，特朗普正式就任美国第45任总统。新加坡总统陈庆炎、以及总理李显龙致信祝贺特朗普。
二位祝愿特朗普及其政府取得成功，并强调了新加坡与美国之间的经济和安全合作关系、以及亚洲区域在全球经济增长中的作用。
李显龙强调了《美国—新加坡自由贸易协定》，并表示该协定取得了“显著的成功”，“促进了投资，增加了出口，并在这两个国家创造了数千个就业机会”。
他指出，有2万家美国的中小企业从两国双边贸易中获利，也指出美国在双边贸易中一直保持对新加坡的贸易顺差。
在选前，特朗普曾在佛罗里达州竞选集会上告诉观众，美国正在遭遇历史上最大规模的工作掠夺，并将矛头指向新加坡等国家。
特朗普指出，电子制造商Goodrich Lighting Systems裁退255名员工后，把工作转到印度；医疗公司Baxter Health Care裁退199名员工后，把工作转到新加坡。
而在大选结果公布后，李显龙在给特朗普的贺信中便谈到了经济问题，并告诉特朗普，新加坡其实也给美国带来了很多的就业机会，不是199个，而是24万个。
当时，李显龙写道：“在经济方面，美国与新加坡自由贸易协定使我们两国之间的贸易在过去十年间翻了一番，并达到了640亿美元。美国一直保持贸易顺差，现在已经接近200亿美元。新加坡公司在美国的投资，加上美国对新加坡的出口，为美国工人创造了约24万个工作岗位。”
而在这次的贺信中，李显龙也提及了东南亚地区逐渐壮大的中产阶级，及其能为两国合作提供机会的作用。陈庆炎也同样提到了亚洲地区在全球经济增长中扮演着“重要引擎”的角色。
此外，两人也都提及了新加坡与美国的安全合作。而李显龙则强调了新加坡在反恐合作中的贡献，并表示愿意与美国延伸合作。
总统陈庆炎致特朗普贺信（参考译文）
我代表新加坡人民，热烈地祝贺您就任美利坚合众国第45任总统。
随着您开始任职总统，您将有机会进一步加强美国与世界各地许多朋友和伙伴的关系。许多国家仍继续从美国的活力、坚韧和创新中获得启发。特别是，美国自第二次世界大战以来，便在亚太地区发挥了不可或缺的作用，为该地区所有国家今日所享有的和平与繁荣做出了不小的贡献。新加坡将继续与美国合作，推动我们在该地区——这仍然是全球经济的一个重要引擎——的共同利益。
几十年来，新加坡与美国之间的长期和多方面的关系已不断加强。我们双方的军队享有着密切的战略伙伴关系，我们的企业和人民之间的关系也蓬勃发展。这些交流和坚强的纽带为我们两国的安全与繁荣做出了贡献。新加坡期待与您的政府合作，拓宽和深化我们的双边关系。
我祝愿您在新的职务中取得圆满成功，并期待着能在不久后欢迎您与家人来到新加坡。
总理李显龙致特朗普贺信（参考译文）
我祝愿您与您的政府取得成功，并期待共同努力，促进我们国家的共同利益。您组建了一个强大的团队，我有信心，他们将实现你的愿景，建立一个更强大、更繁荣的美国。
当我们在您的选举胜利后进行交谈时，我们讨论了新加坡和美国之间强大和多方面的关系。正如你所知，我们两国享有广泛的经济和商业联系。《美国—新加坡自由贸易协定》取得了显着的成功，促进了投资，增加了出口，并在这两个国家创造了数千个就业机会。超过2万家美国中小企业受益于双边贸易，而美国也一直与新加坡保持了贸易顺差。亚洲将继续推动全球经济增长，而东南亚日益壮大的中产阶级将为美国和新加坡企业的进一步合作，提供令人兴奋的机会。
我们还建立了良好的安全关系。我们的国防合作伙伴关系帮助了美国在亚太地区保持其长期的存在。我们也密切合作，应对全球威胁，特别是恐怖主义。在东南亚进行招募和运营的恐怖主义组织令人深感担忧。这就是为什么新加坡是第一个加入“反伊拉克和黎凡特伊斯兰国组织（ISIL）”联盟的东南亚国家，也是唯一一个为联盟提供军事资产的亚洲国家。我们的军队和安全机构通过定期演习、以及“执法及国土安全与安全合作对话（Law Enforcement and Homeland Security and Safety Cooperation Dialogue）”等平台密切合作。新加坡致力于加强这些关系，并与您的政府延伸合作。
我期待着很快与您会面，以继续我们的谈话。何晶和我也衷心祝愿您与家人健康、成功。
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