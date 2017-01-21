新加坡已重申中新两国的多方面关系：李显龙回应装甲车问题
李显龙昨日表示，新加坡与中国有着非常广泛和实质的关系，其关系横跨企业、人民和两国政府。
新加坡总理李显龙昨日出席经济发展局学会和《海峡时报》举办的“开拓未来”系列对话。他在回答关于新加坡武装部队9辆装甲车在香港被扣的问题时表示，新加坡政府已经重申了两国之间的多方面关系，最近一次是在上周的国会上。
据《海峡时报》报道引述，他说，新加坡欢迎中国在该地区的参与、以及日益增长的影响力。
但是，他也承认，有些问题还是需要加以管理，例如南海——中国与四个东盟成员国文莱、马来西亚、菲律宾和越南，都具有主权声索。
目前，东盟—中国的参与和对话关系是由新加坡担任协调国，同时新加坡也在协助东盟—中国南海行为准则的制定工作。
据引述，李显龙说：“我们的看法不一致，但我们都不反对彼此。这些是我们不时要处理的事情，而我们必须以自己的步伐进行处理。”
“在国与国之间的关系中，你必须要预见时不时会有不同的观点，否则会是不自然的。而我们必须能够在不影响整体关系的情况下对它们进行管理。”
他说，政府关心的是，与中国和其它国家保持积极、可持续、并可以在长期内保障国家利益的关系。
李显龙表示，中新之间的广泛和实质的关系将继续下去。
他提到，中新之间的最高级别会议——中新双边合作联合委员会——将于下月举行，而该委员会的联合主席中共中央政治局常委、中国国务院副总理张高丽和新加坡副总理张志贤，将赴重庆主持会议。
他指出，继天津和苏州项目之后，新加坡正与中国在重庆展开第3个政府对政府的项目。而双方也在中国各地开展了商业项目。
李显龙也观察到，习近平在达沃斯的世界经济论坛上提到，“国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员，理应平等参与决策、享受权利、履行义务。”
李显龙说：“这是一个很好的基础，特别是对于小国来说。”
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