当月养生菜：腊月白菜
白菜被誉为“百菜之王”，还有“冬日白菜美如笋”的说法。除了食用方法多种多样，它还具有相当高的药用价值。
中医认为，白菜性凉味甘，入肺、胃、大肠经，有解热除烦、生津止渴、清肺消痰、通利肠胃之功效，可用于治疗感冒、发烧、口渴、支气管炎、咳嗽、食积、便秘、小便不利、冻疮等。现代研究发现，大白菜含有丰富的水、粗纤维及多种维生素，不仅具有补水滋润、护肤养颜的效果，其富含的微量元素钼，还可以抑制致癌物硝酸铵的吸收与合成，从而起到抗癌的作用。不过，白菜性质寒凉，脾胃虚寒、大便稀溏者应避免过量食用。
智慧的古人很早就发现了白菜的药用价值，并把它运用到多种常见病的防治当中。例如开水煮白菜汤，常食可以治疗便秘；取干白菜根1个，红糖30克，生姜3片，水煎服，或者鲜白菜根3个，大葱30克，煎汤趁热服，盖被发汗，可以治疗感冒；白菜捣烂绞汁，餐前加温饮服，每日2次，可以治疗消化性溃疡；取白菜根2个，冰糖30克，水煎服，每日3次，可治疗风热咳嗽痰多。另外，白菜、辣椒煎水搽洗冻疮有很好的缓解作用。
下面再介绍两个以白菜作为主料的食疗药膳方：
白菜萝卜汤。白菜、胡萝卜各100克，洗净切碎，按2碗菜1碗水的比例，将水烧开后加入菜，煮5分钟即可。晾至温热后加入蜂蜜20毫升，喝汤吃菜，每日2次。该方具有清热利湿解毒的功效，可用于辅助治疗热盛型湿疹。这类患者通常表现为皮肤红肿流水、瘙痒剧烈，尿色黄，舌红苔黄，脉弦数。
白菜粥。白菜250克，粳米10克，煮粥食用，可治疗肺热咳嗽、大便秘结等症。
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