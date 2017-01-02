印尼吸引中国游客 中文导游紧缺
雅加达1月2日电，印度尼西亚旅游部副部长伊·格德·皮塔纳近日表示，印尼将以中国春节为契机，采取多项旅游优惠措施，吸引中国游客。
皮塔纳在接受新华社记者专访时说，早在2016年10月，印尼就启动了中国春节“备战计划”，在中国多个城市进行路演宣传，开通更多中国与印尼之间的直飞航班，加强同中国在线旅行社、电子银行和旅游信息库的合作。近期，印尼旅游部将会加大旅游推广力度，举办春节旋律音乐会，推出家庭旅行优惠套餐等。
皮塔纳说，随着中国游客数量呈爆炸式增长，印尼中文导游的匮乏日益成为印尼旅游业进一步发展的瓶颈之一。为解决这一问题，印尼旅游部2017年将继续和中国方面加强合作，培养一批合格的持证上岗中文导游。此外，旅游部将同印尼高校合作，利用在印尼的中国留学生来缓解旅游旺季中文导游供不应求的局面。
旅游业是印尼五大优先发展的支柱产业之一。近年来赴印尼旅游的中国游客数量增长迅速，中国已成为印尼最重要客源地之一。印尼旅游部2017年的目标是吸引中国游客240万人次。（新华社）
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