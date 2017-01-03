新加坡经济猛增9.1%，打破“崩盘论”
新加坡讯，新加坡去年第四季的经济，环比增长9.1%，远远超过分析师的预计，不仅逃过技术性衰退，同时也打破了西方媒体的“断崖论”和中文媒体的“崩盘论”。
根据新加坡贸工部的初步估计，新加坡去年第四季的经济增长比去年同期增长1.8%，带动新加坡2016年全年经济增长1.8%。
这个增长率不仅高于私人分析师的预计，也高于贸工部较早前预计的去年全年经济增长1.0-1.5%的范围。
彭博社经济学家的预测是第四季同比增长0.3%。
按照环比计算，新加坡第四季的经济增长比第三季增长9.1%，逆转了今年第三季比第二季萎缩1.9%的颓势。
新加坡总理李显龙在12月31日的新年贺词中说，新加坡去年的经济增长为1%多，尽管少于预期，但依然为正数。
李显龙也说，政府正在密切注意显示疲弱迹象的劳动力市场。
新加坡去年上半年裁员人数达9510人，为2009年以来的最高。新加坡去年第三季的失业率为2.1%。
李显龙指出，虽然劳动力市场放缓，失业率依然很低，我们还在制造就业职位。虽然雇主和职工担心，但政府正在密切注意。
新加坡贸工部上述初步数据，主要是依赖第四季前两个月的数据作出的，之后会根据更加全面的数据加以修正。
数据显示，第四季制造业在电子业和生物制药业的带动下，同比增长了6.5%，但其中的运输工程和通用制造业则继续萎缩。环比计算，第四季制造业增长14.6%。
第四季的建筑业同比萎缩了2.8%，延续了第三季的颓势。
第四季的服务业增长了0.6%，比第三季的0.3%的增长率高。
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