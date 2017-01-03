学会呼吸，让生孩子少痛点
自然分娩时，撕心裂肺的疼痛让很多妈妈一辈子都忘不了。如果有一种方法能缓解这种痛，无疑是给广大育龄女性的福音。拉玛泽呼吸法，就是一种有科学考证能有效缓解分娩痛的方法。
拉玛泽呼吸分娩法，也被称为心理预防式的分娩准备法。这种分娩方法，从怀孕7个月到分娩，通过对神经肌肉控制、产前体操及呼吸技巧训练的学习过程，有效地让产妇在分娩时将注意力集中在控制自己的呼吸上，从而转移疼痛，适度放松肌肉，使产妇能保持镇定，达到加快产程并让婴儿顺利出生的目的。本期，我们就来详细讲讲这种呼吸法。拉玛泽呼吸法包括以下5个阶段和动作。
胸式呼吸法。是一种不费力且舒服的减痛呼吸方式。此方法应用在分娩开始阶段，宫口开3公分左右，孕妇可以通过这种呼吸方式，准确地给家人或医生反映宫缩的情况。当孕妇感觉到子宫每5～10分钟收缩一次，每次收缩时间约30~60秒时，由鼻子深深吸一口气，随着子宫收缩吸气、吐气，反复进行，直到阵痛停止恢复正常呼吸。
“嘶嘶”轻浅呼吸法。孕妇应尽量放松身体，眼睛注视在固定位置上。用嘴吸入一小口空气再吐出，完全用嘴呼吸，呼吸轻浅，吸入与吐出的气量相等，保持呼吸高位在喉咙，就像发出“嘶嘶”的声音。练习时由连续20秒慢慢加长，直至一次练习能达到60秒。这个呼吸法应用在宫口开7公分以前，子宫收缩更频繁，每2～4分钟就会收缩一次，每次持续约30～60秒。当子宫收缩强烈时，需要加快呼吸，反之就减慢。注意呼出的量需与吸入的量相同。
喘息呼吸法。当宫口开至7～10公分时，孕妇可感觉到子宫每1~2分钟就收缩一次，这已经到了产程最激烈、最难控制的阶段了。胎儿马上就要临盆，子宫的每次收缩维持30～90秒。这时应用此呼吸法缓解疼痛。先将空气排出，深吸一口气，接着快速做4～6次的短呼气，感觉就像在吹气球，比“嘶嘶”轻浅式呼吸还要更浅，也可以根据子宫收缩的程度调整速度。练习时由一次呼吸练习持续45秒慢慢加长至90秒。
吹蜡烛运动。第一产程的最后阶段，孕妇会有想用力的感觉，但不能用力。此时，在阵痛开始时，孕妇先深吸一口气，接着短而有力地哈气。可以浅吐4次，然后一次性吐出所有气，像吹蜡烛一样。练习时每次需达90秒。
用力推。此时宫颈开全，助产士也要求产妇在即将看到婴儿头部时，用力将婴儿娩出。准妈妈此时要用鼻子长长吸一口气，然后憋气，马上用力。孕妇应下巴前缩，略抬头，用力将肺部的空气压向下腹部，完全放松骨盆肌肉。需要换气时，保持原有姿势，马上把气呼出，同时马上吸满一口气，继续憋气和用力，直到宝宝娩出。当胎头已娩出产道，准妈妈可使用短促的呼吸来减缓疼痛。每次练习时，至少要持续60秒用力。
孕妇应从怀孕7个月开始练习分娩呼吸法，这样才能在分娩时熟练应用，以免因不熟练使效果大打折扣。最好由准爸爸陪同练习，既可以督促，又能增进夫妻感情。
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