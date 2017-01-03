反无人机系统，新加坡等地企业纷纷研发
综合外电，供一般消费者使用的无人机销售蔚为风潮，阻止无人机闯入禁区的新创公司也应运而生。这些公司运用使无人机失能或击落的方式，开创反无人机产业。
路透社报导，数十家新创公司正在研发科技，以对付被用来走私毒品、投掷炸弹、在敌后从事间谍活动或在公共场所满天飞的无人飞行载具（UAVs）。研发的技术从部署猛禽，到透过火箭筒引燃瓦斯，不一而足。
政府对无人机的规管牛步，是让这场竞赛有发展余地的部分原因。
以澳洲为例，无人机和反无人机技术归不同部门管理。澳洲民用航空安全局告诉路透社：“操作遥控飞机有潜在隐私问题，但本局只负责安全规管，隐私并非本局职权。”
美国研究机构赖克斯研究（Lux Research）分析师蓝德瑞说：“这里头有一点恐惧因子存在。大量无人机加上法规脚步跟不上，那等于给民间发展反无人机技术的机会。”
巿场研究机构Tractica指出，2021年消费者用无人机巿场可望达50亿美元，美国无人机平均单价将超过500美元。巿场研究公司NPD集团（NPD Group）预测，未来无人机还将配备高画质摄影机，并内建全球卫星定位系统（GPS）。
这使得将没有必要的无人机击落或使其失能的先进科技，需求日增。
“空中警卫”（Guard From Above）公司总裁暨创办人胡根朵恩（Sjoerd Hoogendoorn）在电邮中说，该公司最近提供荷兰警方数只猛禽负责“抓”不该出现在空中的无人机。
其他做法聚焦“网住”无人机，使用方法要不派出更大型无人机，或透过压缩气体枪击射出网子和降落伞。
德国的“做掉无人机”（DeDrone）公司则结合摄影、声音、Wi-Fi讯号和射频（RF）扫瞄器等传感器，实行侵扰程度较低的方法，在特地区域被动监视无人机。
较新成立的新创公司则聚焦在破解控制无人机方向和载重的无线电协议，以便接管无人机或阻挡它的影像传输。
新加坡的TeleRadio Engineering公司在其反无人机监视系统SkyDroner装置运用射频讯号，去追踪和控制无人机，并用影像确认目标。
台湾的“橙森国际”（DroneVision Inc.）表示它率先预料许多无人机使用跳频。创办人施欣伟指出，其反无人机枪类似1把使用两个特大枪管的步枪结合1只背包，可阻挡无人机的GPS讯号和影像传输，并透过无人机本身的防故障功能，迫使它返回起飞地。
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