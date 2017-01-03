捕获美国潜航器后，中国考虑加强水下防御
有军事专家认为，中国在南中国海截获美国无人潜航器一事说明，此类设备在南海的广泛使用引起了北京的关切，此时将促进中国加强自身水下军事能力建设。
中国外交部表示，长期以来，“美军舰机频繁在中国当面海域进行抵近侦察和军事测量，对中国主权和安全构成威胁”，无人潜航器事件仅仅是其中一个例子。
中国人民解放军退役上校、军事评论员岳刚认为，美国无人潜航器一直在南海“开展间谍活动”，收集水下情报。这些情报可以“提供给美国潜艇使用，有利于潜艇在水下自由航行”。
岳刚说：“无人潜航器不是很大，像一台小型机器人，但只要收集到足够多的潜艇水下信号特征，它就能建立数据库，提供给美国海军潜艇和反潜艇使用。有了这样的情报，美国就能迅速识别出一艘潜艇究竟是常规潜艇还是核潜艇，这会对中国军事安全构成严重威胁。”
他说：“美国正在构筑战场，做好打水下战争的准备。中国必须做出强有力的呼应。”
新加坡拉惹勒南国家研究院海上安全项目研究院高瑞连认为，这一“史无前例”的事件时中国在提醒美国人不要幻想继续使用无人系统开展此类军事监视活动，中国认为美国此举有损中国国家安全利益。
高瑞连说：“无人潜航器事件将最终促使中国加强军备，包括加快发展无人技术。”
中国军事分析人士李杰认为，中国争端会进一步促进无人潜航技术的发展。
他说：“举例来讲，我们可以认为我们的潜航器开发一种技术，能够捕获对方潜航器，或者切断对方的水下通信。”（香港《南华早报》）
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