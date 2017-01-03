新加坡房价连跌三年
新加坡1月3日电，新加坡政府部门3日公布的最新数据显示，在政府严控政策及经济增长不景气的背景下，该国2016年第四季度房价环比下跌0.4%，为连续13个季度下跌，创1975年公布数据以来最长下跌记录，2016年全年房价下跌3%。
2008年全球金融危机爆发之后，美联储实施量化宽松政策政策，导致大量外资涌入新加坡，推动新加坡房价持续飙升，一跃成为亚洲房价第二高的城市。自2009年始，新加坡实施楼市管控，其房价在2013年见顶后便开始长达三年的下跌，迄今已下滑11%。
新加坡政府已经多次表态，不会放松自2009年以来实施的管控措施。2016年9月，新加坡金融管理局局长孟文能表示，新加坡并不打算很快放松管制。此前，新加坡财政部长王瑞杰在提交预算时重申，放松楼市调控时机“不成熟”。
据新加坡贸易和工业部3日发布的数据，2016年最后一个季度，新加坡经济增长扭转了前一季度环比萎缩1.9%的颓势，环比增长9.1%，同比增长1.8%，使2016年全年经济增速达到1.8%。2015年该国经济增长2.0%。(新华社)
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