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中国男大学生迎娶同学55岁辣妈 真相让13亿人惊呆了

星期二, 一月 03, 2017

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近日一场“老少配”婚礼在中国网络疯传，一名21岁男大生爱上女同学55岁的“美魔女”妈妈，虽然多次遭到对方拒绝，但他以惊人毅力打动芳心，最终克服34岁的距离，成功抱得美人归。

本以为是浪漫的爱情故事，却遭眼尖的网友发现，根本是则“假新闻”，目的只是为了帮保养品打广告。

男大生娶同学的妈妈为妻，超浪漫的爱情故事遭踢爆是保养品公司的噱头
根据大陆《宁夏在线》报导，21岁的大学生陈晓礼，爱上55岁“美魔女”刘芬芬，女方虽然有点年纪，但肌肤却白嫩的像少女般，让陈晓礼一见到她便坠入情网，展开热烈的追求，虽然过程艰辛，最终还是成功赢得刘芬芬的心。

55岁“美魔女”刘芬芬皮肤白嫩如少女，让男大生无法自拔

在婚礼上，陈晓礼感性的说“你每一次的拒绝我，都让我痛彻心扉。记得我看到你的第一眼，我就被你白嫩的皮肤迷住了，你是一个特别漂亮的女人，看上去比任何女孩都还要年轻漂亮，并且非常善良大方有气质，我真的很爱你”。

如小说情节般浪漫的故事，让许多网友直呼“太浪漫啦！”却被其他网友发现，美丽浪漫的“老少配”爱情故事根本是假的！

保养品公司为了打广告而编出的故事。

类似的文章早在2013年就在网络上流传，照片、故事完全相同，都不约而同提到“美魔女”妈妈驻颜有术的秘方，就是使用了哪几款保养品，“假新闻、真广告”的行为让许多网友痛批“不要脸！”


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