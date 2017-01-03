菲律宾驻华大使：中菲将成立南海问题磋商机制
即将上任的菲律宾驻华大使表示，菲律宾与中国将于今年成立一个双边磋商机制，解决南海等敏感问题。
《马尼拉日报》报道，新任菲律宾驻华大使罗马那（Jose Santiago “Chito” Sta. Romana）透露，会议的时间正在协商中，并很快会公布。
报道指出，双方磋商机制是菲律宾总统杜特尔特于2016年10月访华期间，与中国达成的协议之一。
罗马那表示，该机制将成立一个小组单独讨论海事问题，并将该争端与经济、金融、文化、教育和体育等双边关系区分开来。
他于昨日在Tapatan sa The Aristocrat公共论坛上说道：“这一争端不会成为发展（中菲）关系的障碍。我们将把它区分开来，以便在不同轨道上进行发展。”
报道指出，根据杜特尔特的中国政策，菲律宾政府将会实施双轨方法，将有争议和没有争议的问题区分开来。这意味着，两国将继续发展没有争议的议题，并同时逐一通过秘密外交（quiet diplomacy）商议有争议的问题。
罗马那承认，争端不会因此马上被解决，但紧张局势仍然可以被分散和妥善管理。
据报道引述，他说：“经济合作将是双边关系的主要驱动力。争议仍然会存在，我们将讨论并处理它。但重点是，我们也会现实的认识到，这将需要时间。”
同时，他也坚持认为，菲律宾作为《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》的缔约国，它将遵守海牙国际冲裁法庭于2016年7月做出关于南海主权权益的裁决。
他说：“仲裁结果对于双方都是重要的利益。菲律宾方面的立场，正如总统所阐述的，就是要维持它、保护它和拥护它。中方当然不会接受，因此会有不同的意见。另外还有一个问题，就是没有执行机制。如果你想强制执行，它会导向对抗的道路。”
海牙常设冲裁法庭于2016年7月做出裁决，将中国的南海“九段线”分界视为无效。
另外，除了中国和菲律宾，马来西亚、越南、台湾和文莱都在南海有部分主权声称。
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