真是天大好消息，人类最快年底就可战胜癌症！
癌症位居十大死因之首，人类对抗癌症的历史，从最早的化疗药物算起已经长达20多年，现在随着最新的免疫疗法诞生，癌细胞不再占上风，美国前总统卡特，就是靠着免疫疗法让大脑肿瘤消失，高雄长庚肺癌团队召集人王金洲医师也预估最快今年底，人类将可望击败癌症。
王金洲医师指出，免疫药物是利用免疫系统的理论来对抗癌症的药物，现在单一药物的存活率就已经达到50多%，陆续从数据中观察，到今年底几乎可以达到90多%的药物反应机率，且一旦使用免疫药物有效的病人，有效时间几乎超过两年，预期未来整个免疫药物对癌症治疗有可能达到一个完全稳定控制的情况。
王金洲医师表示，简单地说，癌细胞会分泌一种名为PD-L1的蛋白质，会与人体免疫系统T细胞中的PD-1蛋白质结合，藉此欺瞒免疫系统，以为癌细胞也是自己的一份子，免疫疗法就是阻止它们结合，唤醒免疫细胞来攻击癌细胞。目前台湾核准使用免疫疗法的有黑色素癌与肺癌。
其中肺癌是死亡率最高的癌症，未来存活率将大大提升若确定罹患肺癌，也建议先检测癌细胞的PD-L1蛋白质浓度，浓度愈高代表免疫疗法效果愈好，可以先预知服药效果，而且就算测不到浓度，临床上仍有1成患者治疗有效，而免疫药物目前都要自费，大约一个月需20万元，费用并不便宜。
王金洲医师表示，若确定罹患肺癌，建议先进行标靶药物与免疫药物的检测，以免疫药物来说，要进行癌细胞上PD-L1浓度测试，浓雾愈高代表效果愈好，但临床上也有患者测不到浓度，但治疗仍有效，目前这个检测随医院不同费用也不一，有些健保给付、有些则需要数千元不等。
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