敢斗善斗 中国积极外交进入新阶段：媒体
中国国家主席习近平近日来发表约10分钟的新年贺词，在贺词中，他表示，我们坚持和平发展，坚决捍卫领土主权和海洋权益。谁要在这个问题上做文章，中国人民绝不答应。这是他上任以来，第四次发表新年贺词， 提到主权尚属首次。
在新年致辞前一天，习近平在全国政协新年茶话会上总结2016年的成就时提到，这一年，我们坚决捍卫在南海的领土主权和海洋权益。而在12月27日召开的民主生活会上，他表示，既要敢于斗争，又要善于斗争，在维护国家核心利益上敢于针锋相对，不拿原则做交易。
同样还是12月，在9日的分析研究2017年经济工作的中共中央政治局会议上，习近平称要切实维护国家主权、安全、发展利益。而在更早的11月的纪念孙中山先生诞辰150周年大会上，习近平强调，绝不允许任何人、任何组织、任何政党、在任何时候、以任何形式、把任何一块中国领土从中国分裂出去。
习近平在国内重要会议上如此密集强调国家主权是十分罕见的。据查询，除了在外访会见他国首脑以及重要的国际会议外，习近平在国内着重谈国家主权多是在对解放军的讲话和外交工作会议上，例如在2015年的全军外事工作会议和解放军火箭军成立大会上。在2013年的周边外交工作座谈会和2014年的中央外事工作会议上同样也强调了这一点。
习近平在国际场合、有关外交工作的会议上以及解放军谈话上专门谈国家主权是不难理解的，这是为了向外界展示自己的决心与意志，并向解放军提出要求。
如今，这种外交姿态提升到中央政治局会议、重大纪念日和活动的层面，凸显了中国高层对这一问题的重视，同时，也让外界更加清晰中国的立场与姿态。这种“见缝插针”的方式显示了北京在外交上更加积极、主动。
当然，这种主动不止体现在习近平表明原则和立场的场合，更体现在中国高层在表态时所使用的词汇。2013年，习近平曾在菲律宾提起南海仲裁案后表态，任何外国不要指望中国会拿核心利益做交易。
在南海问题逐渐升温的时候，习近平表示，我们不惹事，但也不怕事。从用词的变化可以体会出中国姿态的变化， 相比于“中国不会拿核心利益做交易”，“中国不怕事”展现的是与对方较量时中国有底气。
中国高层此前的表态多是表明自己的原则，很少会谈中国会主动做什么。习近平12月27日的有关“斗争”的表述又代表了姿态的变化：中国不仅要和对手讲道理，更会与对手针锋相对，是与对手平起平坐的姿态，不怕对手找麻烦，甚至可能给对手主动找麻烦。这样的姿态更为自信，甚至更加咄咄逼人。
习近平在2014年7月曾就建立新型国际关系曾表示，要敢于划出红线、亮明底线。随着和平发展的进程不断深入，中国维护国家利益的地位也会越来越主动。中国如今的姿态就印证了这种“越来越主动”。
如果要给过去4年的中国外交分三个阶段的话，第一个阶段是中国积极表明立场，第二个阶段是在对方知晓中国的立场后，中国如何维护自己的利益，中国不会主动惹麻烦，是“你若惹我我会还之”的姿态，第三个阶段是知晓各自的手段，中国可能会主动出击。（多维新闻）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost