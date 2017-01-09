中国要求新加坡谨言慎行
《南华早报》报道，北京呼吁新加坡在处理在香港扣留9辆装甲车事件上，要小心谨慎。
中国外交部发言人陆慷今日表示，香港政府是按照法律处理这起事件。而今日早些时候，新加坡国防部长黄永宏在国会上指出，香港扣留装甲车并不不合国际法
据《南华早报》以英文引述，陆慷说：“我希望有关各方对他们的言论和行为保持谨慎。”
“我要强调，中国希望其它国家，包括新加坡，遵循‘一个中国’的原则。这是中国与任何其它国家双边关系的基础。我希望有关各方可以遵守中国香港的法律。”
黄永宏较早时指出，即便是由商业运输商负责运输，新加坡武装部队的装甲车依然受到主权豁免保护。依此，他补充道，装甲车免于他国的限制措施，而且不能被他国合法地扣留或没收。
他也透露，新加坡总理李显龙已写信给香港特首梁振英，要求归还新加坡被扣的装甲车。
这9辆装甲运兵车新加坡武装部队在台湾举行的例常海外军训后，于11月21日从台湾运离。11月23日途径香港时，被香港海关扣留。
报道指出，新加坡和中国之间的关系在最近几个月已经恶化，而北京也批评了新加坡在南海争议中站到了美国一边。
外交观察家告诉《南华早报》，北京的严厉回应是在警告新加坡不要介入海洋争端、并切断与台湾的军事关系。
新加坡和台湾的军事关系可追溯到四十年，北京也非常了解。但是，随着提倡台独的蔡英文担任台湾总统之后，北京与台湾之间的紧张局势也随之升级。
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