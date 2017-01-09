俄媒驳斥有关中国经济谣言
俄罗斯联邦通讯社报道，关于中国经济处于崩溃边缘的论点在俄罗斯和国际媒体中越来越流行。这种报道不计其数，不过其作者往往不敢将自己的论点与实际情况结合起来。
搞不清国家债务
比如，俄IT投资公司专家瓦西里·奥列伊尼克发表了一篇题为《2017年“黑天鹅”从哪里飞来》的文章。这位金融学家在文中写道：“中国国债几乎达到GDP的250%。”
现在我们来看一下官方统计。根据这些数据，2016年9月底中国外债为1.43万亿美元，全部国债（国内和国外）约4.6万亿美元，而中国的GDP超过10万亿美元。
可能尊敬的作者指的不是中国的GDP——毕竟文章并没有讲清中国的国债占哪个国家GDP的250%。
有网站称，根据不同的评估，中国的债务总额可达到28万亿美元，超过美国或德国的外债额。中国的债务占国家年GDP的236%。
ChinaLogist网站则表示，中国包括国债在内的总债务超过27.2万亿美元，占GDP的255%，8年前债务总额则占GDP的147%。
根据美国银行的数据，2005年中国的债务（所有：国家、企业和个人，国外和国内，全国和地方）占GDP的164%，而现在则占236%。
也就是说，所有这些“专家”都不知道（或者是在针对中国的具体情况下不想知道）国家、企业和个人债务之间的区别，因此将美国和德国的外债与中国的总债务相提并论？美国目前的总债务逾60万亿美元，是美国国债的三倍。
关于“资本外逃”的无稽之谈
这说的不仅是中国与美元相关的实际或虚构的问题，还有中国资本外逃的巨大规模。据评估，2016年中国资本外逃金额为2650亿至2800亿美元。外国投资者从中国撤走大量资金。
这种事并没有发生。具有贸易顺差的中国公司将自己的部分利润投资在境外的实际资产上，这不叫资本“外逃”，而叫“输出”，请感受一下其中的区别。
当然，这些中国资金中的一些以“灰色”甚至“黑色”的方式跑到国外去，但这种行为显然不是中国金融流动中的主流。况且，中国当局逮捕并判处贪官死刑的诸多事实是内部政治斗争的结果，而不是金融经济犯罪的结果。
新人不如旧友
在俄罗斯和世界大众媒体的几乎所有“经济”反华宣传点上能看到同样的情况。这种突然普遍力求用柔和冒充善意的情况是由什么引发的？普遍且十足的无知？
从逻辑上可以看得很清楚。唐纳德·特朗普当选美国总统，中国是“美国头号敌人”，因此必须不惜一切代价离间北京和莫斯科。为此需要说服俄罗斯社会，中国处于经济（以及社会和政治）崩溃的前夕，因此不是俄罗斯可靠且有前途的战略盟友。
布尔加科夫的小说《狗心》中的男主人公说过一句广为人知的话：千万别在饭前读苏联报纸。可能现在针对形形色色的叫嚣中国经济崩溃的“专家”，他也会给出同样建议，因为中国经济2017年的增速预计为6.2%，从绝对数字上来说，6.2%意味着超过6000亿美元，占全球增长的近40%。
上述这些并不意味着中国股市在2017年仍将稳定。作为全球股市不可分割的一部分，中国股市很可能面临大幅下挫的前景。但对中国经济而言，股市下跌造成的灾难性后果要比在北美、欧洲和日本发生类似情况对国家经济造成的后果轻微。
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