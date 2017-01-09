新加坡国防部长：扣押装甲车违反国际法和香港法律
综合讯，9辆装甲车被扣留违反了国际法和香港法律。
新加坡国防部长黄永宏在国会上就9辆装甲车遭扣押的事件回复多名国会议员的询问。
他表示，即便是由商业运输商负责运输，新加坡武装部队的装甲车依然受到主权豁免保护。依此，他补充道，装甲车免于他国的限制措施，而且不能被他国合法地扣留或没收。
他解释道，是否有遵守香港海关规则是运输商美国总统轮船公司（APL）与香港相关当局之间的事，而他们的争议并不影响新加坡对这批装甲车所具有的法律地位和权利。
黄永宏指出，新加坡武装部队每年都通过商业运输公司搬运超过700个军事器材，都没有出现重大事故。
对于这批被扣留的装甲车和军事设备，他表示其中并没有涉及任何军事机密或敏感武器。
据报道，这九辆装甲车总值3000万新元。而是否要向APL采取法律行动和索取保险赔偿的问题，黄永宏表示律师已经给予咨询，并且正在考虑这一点。
此外，新加坡总理李显龙已写信给香港特首梁振英，要求立刻归还新加坡被扣的装甲车。
据报道，香港当局已回复，并表示目前正在进行调查，因此还需要一些时间。
在回答议员询问时，黄永宏解释道，目前没有将军事设备从演习地点直接运回新加坡，因为这会将国防部的年度预算增加3至4倍。新加坡海军还不具备处理武装部队所有航运物流的规模和能力。
他表示，武装部队正在考虑其它选择，例如，将设备安置在海外。此外，新加坡海军最大型的多用途运输船海军登陆舰即将到达更换日期。而武装部队也会研究是否需要以更大容量的船只进行替代。
未跟中国展开对话
新加坡外交部长维文表示，相信运输商会遵守所有的当地法规，因此新加坡未就装甲车事件与中国展开对话。他指出，新加坡与中国的关系不能被视为零和游戏……理想的，应该是共同朋友圈的一部分。
他指出，新加坡与中国的外交关系仍然良好，而新加坡与香港、台湾的交流是秉持着“一个中国”的原则。
他也表示，现实政治确实存在，但重要的是，新加坡需要以一个主权国家、独立国家来执行外交政策。他提出，新加坡不能被视为是按照其它国家的命令下行事。
香港海关是于去年11月23日，在一艘从台湾途经香港运返我国的货船上，扣留九辆属于新加坡武装部队的装甲车。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost