李显龙致信梁振英，要求立即归还新加坡被扣装甲车
综合讯，新加坡总理李显龙已写信给香港特首梁振英，要求立刻归还新加坡被扣的装甲车。
据报道，香港当局表示目前正在进行调查，因此还需要一些时间。
新加坡国防部长黄永宏在国会上就九辆装甲车遭扣押的事件回复多名国会议员的询问表示，新加坡武装部队每年都通过商业运输公司搬运超过700个军事器材，都没有出现重大事故。当局将考虑把器材储存在国外。
黄永宏说，新加坡可举行军事演习的地方有限，每年都在许多国家参与海外军事演习。在这起事故后，当局将在搬运器材时更加小心，或者考虑把军事器材永久储存在国外。
他说，新加坡已多次联络香港，总理李显龙也写信给香港特首梁振英，立刻归还新加坡的装甲车。香港当局表示目前正在进行调查，因此还需要一些时间。
香港海关是于去年11月23日，在一艘从台湾途经香港运返我国的货船上，扣留九辆属于新加坡武装部队的装甲车。
这些军事装备是武装部队在台湾举行例常海外军训后，在11月21日从台湾运离，原本应该在11月29日抵达新加坡。
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