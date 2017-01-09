英媒：问世十年iPhone黄金时代或已终结
十年前，史蒂夫·乔布斯手持一款以玻璃和金属作为机身的袖珍手机向世人宣称：“苹果重新发明了手机。”
据英国《每日电讯报》网报道，当时的iPhone令人耳目一新。虽然在其之前的手机已有了触摸屏、网络浏览器和音乐播放器等，但都没有苹果手机这样外形美观又便于使用。
iPhone开启了智能手机革命：这是自世纪之交网络热潮后最声势浩大的技术革新。但正如网络公司在2000年时的自我毁灭那样，专家们担心苹果手机虽然不太可能重蹈它们的覆辙，但其黄金时代也已来日无多。
新时代的来临比人们预想的更快。
苹果手机不断推陈出新。与旧款相比，每款新iPhone都有着更大的屏幕、更先进的照相装置、更新潮的设计和更优化的软件。
2009年，苹果公司取代诺基亚公司成为全球盈利最多的手机制造商。在2011年，它又成为全球销量最多的手机制造商。
iPhone曾经在业界竞争中独孤求败。不过，三星、HTC、摩托罗拉生产的运行谷歌免费安卓系统的手机很快进入市场。
社交网络、音乐流媒体和移动网络游戏等行业，以及优步、“阅后即焚”照片分享应用程序等市值达数亿美元的公司，都建立在这个十年前几乎不存在的产品上，而那些没有顺应改变的行业和企业则趋于低迷。
一些手机制造商经历了大起大落。如在2008年推出首款安卓手机的HTC，目前亏损严重。亚马逊2014年曾大张旗鼓地推出一款手机，但一年后便销声匿迹。谷歌公司2012年以125亿美元收购摩托罗拉，而两年后转手时的价格还不到30亿美元。
还有其他一些牺牲者，如没有紧跟苹果和安卓系统技术的诺基亚公司损失惨重。
但即使最强的竞争者也不缺少挑战。
曾经改变市场的iPhone在过去三个季度里的销量持续下跌，苹果公司2016年的利润也遭遇了15年来的首次下滑。
而在2011年底超过苹果公司并保持至今的世界第一大智能手机厂商三星公司的日子也并不好过。三星公司的主打产品盖乐世Note7存在安全问题，会引起爆炸。这让该公司陷入危机，不得不两次召回这款手机，损失了大量资金。
三年前，三星和苹果共同占据手机市场的半壁江山，而今它们的市占率不足三分之一。高德纳咨询公司的研究总监兰吉特·阿特瓦尔认为，智能手机销量增幅放缓的主要原因是市场的发展超出人们的预料。
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