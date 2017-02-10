新加坡二战纪念馆以日军为新加坡起的名字“昭南”命名 网友激辩！
新加坡的旧福特车厂资鉴馆在经过翻新之后，改名为“昭南展览馆（Syonan Gallery）”。
该展览馆准备于下周三向公众开放，但这两天，它的名字的恰当性，已受到一些公众的质疑。
有人认为这似乎是在纪念日据时期，但也有网友认为，不应该因为这个字眼会引起负面情绪，所以就拒绝它。
有网友指出，应该直面历史，以史为鉴，而不要成为像想要“洗白”历史的部分日本人一样。
Alan Ang C.W: 我觉得名字合适。因为“负面含义”而拒绝一个名字，相当于选择性地拒绝历史。你可以隐藏它，重新包装它，但改变不了任何东西。
Nick PT：昭南时期是我们历史的一部分，是事实。如果我们无法面对它，我们要怎么记住那些痛苦年份的教训——即我们的命运必须掌握在自己手中，而不是别人手中。我们想要成为像那些不能面对错误的日本人、且直至今日在洗白历史的人吗？
Andrew Fong: 旧名“旧福特车厂资鉴馆（Memories at Old Ford Factory）”有比较好吗？对于不知道这个地点的意义的人来说，它听起来像是一个关于旧车厂生活的展览。新名字没有褒扬二战中所发生的事件，我相信它将人们的注意力吸引到我们国家历史中，一个重要而黑暗的时期。我们不能单单躲开发生过的事情，它应该用来强调，当一个国家将其优越性强加于他国时，那是多么危险。这就像避免使用“大屠杀”一词，仅仅只是因为它引起了不好的回忆。
另外一些网友则表示反对，认为这个名字十分不恰当。
Jaxon Lee: 我们应该用我们自己起的名字…为什么要用日本皇军在二战时期为新加坡起的名字？你或许不会被冒犯，但是一些人显然被冒犯了，而我们应该注意点。
Bruce Kky：对于像我这样的人，我逝去的母亲曾在儿时经历了那段恐怖时期，我觉得我们的政府正在试图拍日本人的马屁，就像60年代一样，为了他们钱、技术、投资等。你知道，我们是第一个在二战后与他们握手的亚洲国家吗？我们弯曲得如此低微，以卖我们的灵魂吗？
Jamie Chang: 不恰当。日据带来了破坏、痛苦和煎熬。它是一个由日本帝国强加于新加坡的、一个耻辱和奴役的标签。然而，如今新加坡人开始喜欢它，甚至用它命名自己的机构。难道除了利用和激化我们的公共记忆，从而达到宣传目的这个名字，难道没有别的选择了吗？
Peter Ong: 重用日本人在二战时期为新加坡选择的名字，这是多么糟糕的想法。这在美化他们的二战暴行。一个更好的名字应该是陈嘉庚展览馆，因为陈嘉庚为抗日做出了很多贡献。
有网友则评论道：看你们吵成这样，该知道这个名字很有效了吧？
Lucas Low：“如果这个名字引起一些人对其意义、以及对我们历史的兴趣，并会去参观展览馆找寻答案，它便有意义。如果我们因为偏好而从我们的意识中清除一些名字和历史事件，我们要如何从历史中学习？”
恰当与不恰当，众说纷纭。也有网友没有参与辩论，而是直接提出新名字的建议：“日本暴行博物馆”、“二战博物馆”、“日侵展示馆”、“爱国者血液的大厅”、“ 战争受难馆”……
你觉得应该叫什么呢？
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