菲律宾计划年内对中国游客实行落地签政策
马尼拉2月10日电，菲律宾旅游部长万达·特奥10日说，计划今年内对中国游客实行落地签政策，以实现今年吸引100万人次中国游客来菲的目标。
特奥在马尼拉举行的第24届旅游博览会开幕式后告诉记者，菲律宾旅游部除计划推出针对中国游客的落地签政策外，还将在中国开展更多促销活动，并增加更多中国到菲律宾的包机，希望能因此吸引到100万人次中国游客。
参加本次博览会的中国南方航空公司马尼拉办事处总经理黄翔说，菲律宾方面要实现这个目标，必须加大基础设施建设方面的投入，同时要加强和中国企业的合作。
菲律宾海峡旅行社董事长庄稼告诉记者，今年春节来菲的中国游客有五六万人，比去年增加50%多，因为菲律宾的航班､酒店等接待能力有限，还有一些报名的人没办法成行。
根据菲旅游部日前公布的数字，2016年中国超过日本成为菲律宾第三大游客来源地，位于韩国和美国之后。2016年中国访菲游客总数为67.57万人次，同比增长37.7%。(新华社)
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