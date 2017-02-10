新加坡将二战纪念馆以日据名字“昭南” 命名，引发争议
（图片来源：新加坡国家博物馆）
新加坡的旧福特车厂资鉴馆在经过翻新之后，准备于下周向公众开放，但这两天，它已引起公众的关注和议论。
被议论之处在于该馆的新名称——“昭南展览馆（Syonan Gallery）”。
《海峡时报》报道，一些公众质疑这是否是一个合适的名字，有人认为这似乎是在纪念日据时期。
二战时期，日本于1942年占领新加坡，并在英军投降之后，将新加坡命名为“昭南岛”——意为“南方之光”。
该展览馆位于武吉知马路上段。其入口处印着“昭南展览馆”一名，而该名称也在路标中被使用。
该馆的全称为：“昭南展览馆：战争及其遗产”，由新加坡国家档案馆（NAS）负责经营。
它将于下周三、新加坡沦陷75周年纪念日，正式开幕。
文化民间团体“我的社区”的创始人郭俐勇认为：“昭南一词带有负面含义，因为它是日本占领者为新加坡起的名字。”
文化专家兼法学教授陈有利补充道：“我认为应该找一个更合适的名字，因为它暗示着那是值得庆祝的时段。馆前（名字的选择）应该更敏感。”
在接受《海峡时报》采访时，新加坡国家图书馆管理局——负责监督国家档案馆——表示，该名称是经过焦点小组会议、与历史学家、博物馆导览员、学生和家长等公众进行协商后才选定的。
据报道引述，其发言人说：“‘昭南’也是一个容易识别的历史名称，而且与日本占领新加坡有关，是在英国投降之后为新加坡更改的名称。”
该博物馆此前名为“旧福特车厂资鉴馆（Memories at Old Ford Factory）”，是英军于1942年2月15日，向日本投降、并将新加坡交给日本的地点。它原本是一个汽车组装厂。
新加坡政府于2006年将其宣布为国家历史文物。
去年2月，该馆关闭后进行了长达一年的翻新工程。
昨日，通讯及新闻部长雅国博士参观该博物馆时表示：“旧福特车厂资鉴馆的旧名称没有完全反映出博物馆的内容，因为它似乎强调这个地点本身的历史。新的名称涵盖的更多。”
他指出，该博物馆是一个警示，提醒人们不要将和平以及和谐当作理所当然。
据报道指出，该博物馆的翻新添加了更加动态的文物展示，并移去了杂乱的展示、以及大量的文字解释。
馆内主要分为4个展厅。第一展厅主要展出战前新加坡、以及旧福特车厂历史；第二展厅展出新加坡沦陷的历史、以及日军和英军的争夺；第三展厅描述日治时期；第四展厅则是关于战后时期。
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