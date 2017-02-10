入境禁令在美国上诉法院再遇阻碍 特朗普：“法庭见！”
联邦上诉法院拒绝恢复特朗普对7个穆斯林国家国民的临时入境禁令。
路透社报道，美国当地时间9日，美国第9联邦巡回上诉法院3位主审法官一致裁定，特朗普政府未能提供任何证据证明，立即恢复禁令的需要事关国家安全关切。
在法院公布裁决后不久，特朗普便马上在推特上发文写道：“法庭见！我们国家的安全处于危险中！”
据路透社报道，特朗普也告诉记者说，他的政府最终将赢得官司，并将这项裁决批评为具有“政治性”。
1月27日，特朗普发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的入境禁令，并对所有难民实行120天的禁令。而2月3日，联邦法官詹姆斯·罗巴特（James Robart）对入境禁令施加了暂时性全国封锁。
上诉法院指出，特朗普政府没有证据表明，在美国本土发动袭击的恐怖分子有任何人来自禁令中的7个国家。
特朗普政府认为，这是因为法院没有权力获得有关国家安全的机密文件。对此，法官们反驳说：“法院会定期收到密封的机密文件”。
路透社指出，3名主审法官随机抽取，并分别由卡特、布什、奥巴马提名。
接下来，特朗普政府可以向第9巡回上诉法院要求有更多的主审法官，重审此次判决；或者，也可以直接上诉美国最高法院。
报道指出，如果特朗普政府决定向最高法院提出上诉，它将需要8名法官中的5枚赞成票，才能停止对入境禁令的冻结。但是，这将是一项艰巨的任务，因为如今最高法院法官的自由主义派和保守主义派的比例为4比4。这意味着特朗普政府至少需要说服一名自由主义派法官。
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