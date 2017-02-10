世界末流神学院伪装渗透中国多所大学和幼儿园引发民意沸腾
这两天，一则“中国50多所高校被来自世界排名10548的美国神学骗子骗得团团转”的消息火爆了，由此，关于西方境外传教组织渗透和违反我国法律大肆非法传教的话题引发民意沸腾。
由于长期以来，国内学术界普遍存在对外国学术的盲目崇拜心理，这给了那些根本不是学术从业人员的外国人可趁之机。他们披着虚假身份搞讲座，或开会议，享受着中国高校的学术交流待遇。而国内许多大学从未对他们的身份进行核实，频频予以学术接待，甚至提供兼职教授之名。据统计，中招的中国大学多达50多所！其中不乏知名及至顶级院校！
据网友尹海洁爆料，目前以美国人约翰·柯布、大卫·格里芬、菲利普·克莱顿以及两名在美华人王治河、樊美筠为首的团队，正在大肆渗透中国的大学。这些人以学术交流的名义每年多次进入中国大学，进行演讲和会议讨论。他们的身份被标注为“哲学与后现代主义”，而菲利普·克莱顿则自称是克莱蒙林肯大学副校长兼教务长。每次来中国，都会带上一群所谓的“过程教育专家”、“居家教育专家”等所谓的“教授”随行。
然而根据网友资料查证，和寄信与“克莱蒙研究生大学校长”以及“美国克莱蒙林肯大学校长”得到的答复来看，这群人就是一群末流神棍和学术骗子。比如，随行人员里的居家教育专家的凯萝·托本女士其实只不过是一个家庭妇女，而所谓的“过程教育专家，美国过程研究中心顾问”的凯文·克拉克博士实际上只不过是一名退休的高中教师（一所很差的高中），还有所谓的后现代哲学专家米爱丽女士，实际上是一名还在三流大学读大三的学生等等……
林肯大学的校长的回复也极其有趣：“菲利普·克莱顿仅在2013年在克莱蒙林肯大学当过一个半月的副校长，此外与克莱蒙林肯大学没有关系。王治河、樊美筠这两人我们不认识。”
而克莱蒙林肯大学则是一所中美两国教育部都不承认的大学，也就是俗称的“野鸡大学”，在任何权威的注册信息和资料里都查不到。但就是这样一个漏洞百出的骗子机构却从工地与国内几十所大学签订了合作协议，还被聘为多所大学的客座教授，长期在中国50多岁高级院校内非法活动，令人咂舌！
据爆料，这些学术骗子在中国的收入却不菲，如哈工大聘请克莱顿为首席学术顾问，待遇是月薪10万！哈工大按照百名人才引进计划全职引进了王治河、樊美筠夫妇，待遇是二级教授的工资，二岗的岗位津贴，每人的年收入20多万。他们可以呆在美国，不必到哈工大工作，只以哈工大的名义发表文章即可。6年来，他们从哈工大 获利已超过200万。
事实上，从2006年至今这个伪装团队以在中国50多所大学设立所谓的“过程中心”为基地，每年暑期在中国举办“中美过程后现代哲学”高级研讨班，招收了大量的中国大学生和青年学者，并在研讨班上向学员发放英文版的过程哲学教材。
而这些教材却与哲学和后现代关联不深，主要重点内容全部都是宣扬耶稣基督和宣扬上帝的神学内容。他们请来讲课的教师基本都美国卫理公会教支持的神学院的教师、或干脆直接就是教会的牧师。他们在中国的大学课堂上直接公开传教。比如在研讨班上讲授“上帝存在着“三性”,即‘先天性、后天性和超越性等等，同时还在课下向中国的青年学生灌输无条件崇拜西方上帝的思想。
伪装事件被曝光后，许多在校大学生纷纷发帖反映：
@сюй жуй：我在广州大学，我们学校有两个外国人，专门负责传教，以举办英语角的形式让大学生参与，然后让你信教。
@小冰：以前学校旁边有个书店，布置的很有文艺范，但是里面绝大部分书都是基督教类的书，而且一进去店家就问我们听不听课，还想找我们聊天，吓的我赶紧走了
@抒哥：作为一名大学生，现在校园里有一些教师宣传一些宗教言论，我们都是很反感的。
@晓翊啦啦：我在海南大学。去年海口市公安局都约谈我们学校领导，说要做好这个方面工作。现在非法传教实在太猖狂，我室友就有在校园内碰到过基督教，由于海南省战略地位特殊，听我们学院领导说，其实经常有便衣特务和一些组织的人员活动。
@Kevin邱：这些人真是太猖狂了……我在大学里就遇到过，所谓新生问卷调查，实际就是获取个人信息，伺机传教
然而，除了在大学里非法传教之外，从2007年开始这伙人还每年组织一次所谓的 “怀特海儿童智慧教育国际研讨会”，大量从中国招收幼儿园园长参与。他们还给北京军XX治部幼儿园、北京X台第五幼儿园、北京兵XX幼儿园等多所幼儿园挂牌为“怀特海儿童智慧教育幼儿园”。而他们这样做的结果就是使中国的孩子从不知道自己民族的先贤和历史上的伟大人物，却从小就知道和崇拜怀特海。
对此，网友表示担心并反对：
@皓月当空：我们不反对正规的宗教传播，我们也有宗教信仰自由！但是，我们反对那些打着宗教信息自由旗号却传播宗教糟粕危害国家安全荼毒无知青年儿童思想的恶劣行为！
@宏♋：宗教信仰是个人的自由！理应是待到青少年心智成熟有判断力后的自由选择！而传教活动中加油添醋、半黑不白的言论将会对祖国的下一代造成不可逆的改造！希望往后教育部门及校方可以予以重视！无人监督，无人监管的话，下一代的高级知识分子的枪口，对着内还是外，就不得而知了
其实，近些年来，非法传教不仅仅只在学校。那么，目前这些境外传教组织在中国非法活动的范围有多大呢？打开网站搜索就可以看到，在校园、在单位、在医院，在几乎所有的非传教场所，都充斥着各种巧立名目的境外传教组织以公益、文化、扶贫甚至是“宣传社会主义核心价值观”的方式在活动。表面上这些活动与传教无关，但实际上却都在利用搞活动的机会，大肆在这些非传教场所非法传播教义。
@知易行难：是的，在武汉我经常看到这样的现象 那些传教人搞个大喇叭，非常惹人讨厌！在农村的传教也很多 基本上都是老年人去信基督的多。
@温神：2015年我在北京西单出差，恰恰是圣诞节，有几百名小朋友在教堂里过节，主持人问，是谁创造了这个世界，小朋友齐刷刷地回答：上帝。我也是醉了，上帝老人家又是谁创造的？在各地的县城和乡镇，教会组织和活动很疯狂。春节期间看各家各户的大门都知道了，凡是春联写主赐幸福的都是信教群众。
@张绢：提到基督教我就一肚子火，我婆婆干什么都是神让她干的，有一次非说神让我们过年，我跟她讲中国人过年的來历，她根本不听，吵了一架。做了坏事明知是坏的，做了再去祷告，那不会别做。干什么事都要跟习惯对着干，不让祭祖，不让过中国传统节日，且逼迫家里小孩也信，说什么都没事，信神就行，种种行为愚昧可恶至极。完全没有长辈样 ！！！
@柰子：我过年和我妈回了趟河南的农村。连我外婆外公都开始相信这些所谓的基督教。每天神神叨叨向我们传教，村里很多人每天都去镇上听传教，手里一有点钱就捐给教会。连农村也开始渗透了
@小时候可淑女 首先我就是一名基督教徒就（政府支付的那种合法的基督教）。在我们老家，就有很多假的，邪恶的基督教虽然她们也用圣经作为读本。但其教义宗旨荒谬至极教：反社会，反党。制造恐怖行为。有病不让看病，比如还宣传说自己今天买了十斤面粉，拿出一些做了8个馒头之后，称了一下还是剩下十斤面粉。还有就是她们从不去政府建造的礼拜堂里集会。都是几个人聚集在一个地方，用衣服蒙着头不吃不喝的祷告。
中国是一个传教自由的国家，任何人都有传教信仰的自由。而中国法律也明确规定：不得向心智未成熟的未成年人强行传教，不得在非传教场所强行推广教义，传教不得干涉人们的世俗生活，如：不得排斥非教徒，不得干涉婚姻自由、工作自由、不得影响他人的生活习惯等等。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost