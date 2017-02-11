传ofo正募集1.5亿美元新资金，中国的共享单车市场已经杀成一片红海
《华尔街日报》引用知情人士消息称，共享单车初创公司ofo正在募集约1.5亿美元的资金，争取获得10亿美元的估值，目前还不清楚新一轮融资都有哪些投资者。ofo发言人对于此消息不予置评。
而就在1月初，摩拜单车刚刚完成了D轮2.15亿美元（约合人民币15亿元）的融资，据悉，估值已经达到10亿美金。如果ofo能够顺利获得1.5亿美元的融资，或成为共享单车行业下一个独角兽。
ofo由5位北京大学的学生于2014年创建，最先是主打校园市场，随后扩大到城市街道。此前，ofo已经获得过多轮融资，投资方包括金沙江创投、滴滴出行、经纬中国、顺为基金、真格基金等十余家。
目前，ofo用户需要支付99元押金，每小时使用费1元。与摩拜单车的电子锁不同，ofo一直使用的是机械密码锁。由于机械锁的密码固定，从而催生了一大批“薅羊毛党”——“ofo密码共享群”，在这些群中，只要拿出三五毛钱就能获得一些车辆相应的密码。
直到今年1月中旬，ofo才正式对外发布了第一款智能锁小黄车，该车由ofo自主研发，与之前机械锁不同的是，用户每次开锁时都将设定随机密码，而不是之前的固定密码。
ofo共享单车公关总监史少晨称，ofo目前在33个城市总计拥有100万辆单车。相比之下，华平投资称，摩拜单车目前在13个城市提供服务，在北京、上海、广州以及深圳的单车数量分别超过10万辆。
除了ofo和摩拜单车，Hellobike、小鸣、优拜、骑呗、小蓝......中国的共享单车市场已经杀成一片红海。很显然，资本的加持会让技术差距和市场边界越来越模糊。
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