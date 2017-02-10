中企争先投资精准医疗
彭博社9日报道，在同癌症的斗争中，中国转向精准医疗。
中国已经将精准医疗领域作为“十三五”规划的重点。中国企业已雄心勃勃地开始大量收集遗传与卫生数据，研究如何辨认血液中的癌症标记，并开始研发各种消费者技术，这些技术旨在利用可能拯救生命的信息。这些举动让人看到中国在科学和生物技术方面的雄心正在增长。在这些领域，中国一直落后于美国等发达国家。精准医疗是一个新兴领域，它包括从产前基因检测到为癌症患者定制医疗方案等各种技术。
启明创投公司的主管合伙人梁颖宇说：“投资精准医疗肯定是大势所趋。随着中国成为一个全球生物技术强国，我们肯定要涉足这个领域，希望在这个领域我们会走在世界前列。”过去十年中，梁颖宇带头投资了中国60多个医疗企业。
碳云智能和明码生物科技公司等一些新企业让消费者通过来自他们基因构成的线索更多地了解自己的身体。这些企业正变得越来越受欢迎。中国的企业家和科学家还希望主导诸如液体活检等复杂新技术的市场。液体活检能让人们通过血液中的关键指标来检测癌症。
在世界范围内，这类研究工作还处于早期阶段。但医生们看到的前景不仅限于基本的商业应用。他们希望根据一个人独特的基因密码，以及饮食与感染等环境因素来选择药物和制定医疗疾患。
例如，对癌症患者来说，精准医疗可以让肿瘤学家发现肿瘤中的特定变异。对很多患有肌肉疾病等罕见疾病的人或可能会犯癫痫病的人来说，精准医疗能帮助他们进行早期诊断。孕妇使用有关检测手段也可以了解孩子患遗传病的可能性。
随着DNA测序或遗传信息分析的成本大幅下降，全球对精准医疗领域产生了兴趣。
精准医疗的各种应用需要大规模投资以保存大量信息。
现在在中国，明码生物科技公司为消费者提供基因测试。该公司提供孩子可能会患上的罕见疾病的较详细信息，或有关疾病遗传风险的较详细信息。
去年5月，明码生物科技公司宣布同华为技术有限公司结成伙伴关系，以便让不同机构和研究人员能够存储相关数据。其目标是利用这个巨大的信息库来找到应对疾病的更多线索。明码生物科技公司说：“这将对很多疾病实现迄今为止最大规模的研究。”
另一家中国企业碳云智能上个月宣布已对几家卫生数据企业投资4亿美元，以便能利用各种算法分析大量基因组、生理学和行为数据，从而通过一个应用程序直接向消费者提供个人化的医疗建议。
桑福德·伯恩斯坦公司分析劳拉·卡尼说，精准医疗研究有很多好处，而且一些中国人认为，中国对这一领域的推动是“在科学上超越西方”的一个重要机遇。
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