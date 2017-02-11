带你去看！新加坡每年一度的妆艺大游行昨起举行
新加坡2月10日电，新加坡一年一度的街头游行庆典活动妆艺大游行10日晚拉开帷幕，新加坡总理李显龙出席活动并祝福新加坡民众农历新年快乐。
妆艺大游行从1973年开始举办。“妆艺”一词意为服饰和装扮的艺术。如今，这项新春庆祝活动已发展成为汇聚舞蹈､花车､杂技等不同表演形式的盛大游行，成为新加坡与其他国家和地区进行文化艺术交流､增进友谊的重要平台。
今年的妆艺大游行共有50个表演团队参加，表演人数多达8000人，其中包括10个来自中国､马来西亚､柬埔寨､韩国､印度尼西亚等国家和地区的海外表演团队。
今年的妆艺大游行特别复原了1974年妆艺大游行使用的第一辆花车，演员身着当年的服装，呈现了舞龙舞狮､凤阳花鼓､桃花搭渡､仙女散花等具有浓郁“古早味”的传统表演，赢得观众阵阵欢呼。
来自北京舞蹈学院青年舞团的演员队队长李楠告诉记者，参与妆艺大游行这样的演出是很特别的体验，此前他参与的很多演出是在剧场中进行的，但在这里，舞者和观众融为一体。
今年的妆艺大游行在10日和11日两晚举行。(新华社)
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost