特朗普入境禁令受挫 或考虑制定“全新”行政命令
路透社报道，特朗普表示，正在考虑颁发新的入境禁令行政命令。
他于美国时间10日晚，在搭乘空军1号从弗罗里达前往华盛顿时，向记者说道。
据《华盛顿邮报》和路透社引述，特朗普说：“我们将赢得这场战斗。不幸的是，它在法律上需要些时间，但我们将赢得这场战斗。我们还有很多其它他选择，包括只提交一个全新的行政命令。”
他表示，如果决定颁发新的入境禁令，可能最早会在来临周一或周二发布。
除了考虑新行政命令之外，特朗普也在考虑修改原行政命令。他表示，他可能进行修订的部分或包括“新的安全措施”。
1月27日，特朗普发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的入境禁令，并对所有难民实行120天的禁令。2月3日，联邦法官詹姆斯·罗巴特（James Robart）对入境禁令施加了暂时性全国封锁。
特朗普政府就此上诉到第9联邦巡回上诉法院。据9日报道，联邦上诉法院3位主审法官一致裁定，拒绝恢复特朗普对7个穆斯林国家国民的临时入境禁令。
入境禁令在美国上诉法院再遇阻碍 特朗普：“法庭见！”
据路透社指出，一名白宫官员此前透露，特朗普政府并没有准备要上诉到最高法院。
但是，白宫办公厅主任雷恩斯·普利巴斯（Reince Priebus）于10日表示，上诉到最高法院仍然是一个选择。
他也补充道：“除此之外，我们现在制定行政命令，预计很快将颁布，它将进一步保护美国人免受恐怖主义威胁。”
路透社指出，特朗普的这项入境禁令引发了全国性的抗议、以及严重的法律对抗。而这些负面的影响，暴露出了白宫内部的分裂、以及新政府在寻找方位上的挣扎。
一名匿名的美国国会助手告诉路透社，特朗普可以修改行政命令，以排除绿卡持有者和永久居民受到影响。他指出，这样可以减少第9联邦巡回上诉法院对原法令的一些担忧。
而一个新行政命令可能允许特朗普的批评者宣布胜利，并辩称这将是特朗普第一次被迫改变政策方向。而且，那些对原法令提出诉讼的人，包括华盛顿州，都可以向同位法官要求再次将新命令冻结。
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