特朗普承诺继续保障日本安全、加强在亚太地区的存在
路透社报道，特朗普与日本首相安倍晋三于美国当地时间10日，开启了美日外交的新篇章。
此前，特朗普曾指责日本利用美国的安全援助、窃取美国工作，并威胁要让日本为美国提供的安全援助支付更多军费。
但在此次会面中，特朗普却转变了话锋。
据路透社引述，特朗普说：“我们承诺保障日本、及其行政控制下所有领域的安全，并会进一步加强我们非常重要的联盟。我们两国之间的关系和两国人民之间的友谊非常深远。美国政府将致力于使两国关系更加密切。”
美日联合声明指出，美国通过核能和常规军事能力保卫日本的承诺是坚定不移的。
据《日本时报》报道总结，安倍与特朗普达成了以下协议：
1. 确认日美安全条约第5条涵盖了尖阁列岛（钓鱼岛）
2. 反对任何削弱日本对尖阁列岛控制的企图
3. 同意在贸易、增长等领域开展高层经济对话
4. 誓言要通过自由、公平的贸易，促进双边、区域经济联系
5. 反对南海前哨基地的军事化
6. 催促朝鲜放弃核计划和弹道导弹计划
7. 同意进行在冲绳内转移美国基地的计划
据该报道引述，两位领导人同意美国将加强其在亚太地区的存在，而日本也将“在联盟中承担更大的作用和责任”。
特朗普也接受了安倍的邀请，约于今年到访日本。
美日贸易：新的经济对话框架
在贸易方面，安倍表示日本与美国已经商定了一个新的经济对话框架。
此前，特朗普宣布美国撤出跨太平伙伴关系（TPP）协定，让为了加入TPP而做出大量准备的日本手足无措。
据路透社引述，安倍说，他“完全知道”特朗普要撤出TPP的决定。他补充道：“我很乐观……将可以从新的对话框架话中可以看到很好的结果。”
一名日本高级官员发言人告诉路透社说，安倍和特朗普并没有谈及货币问题，而特朗普也没有要求一个双边贸易协议。
他也指出，美日经济对话将由日本副首相麻生太郎与美国副总统迈克•彭斯领导，以处理财政和货币政策、以及基础设施项目和贸易的问题。
在会见安倍之前，特朗普于9日晚与中国国家主席习近平通电话。通话中，他表示将继续维持“一个中国”政策，并将处理朝鲜核问题视为“非常、非常优先的重要项目”。
安倍此次访美，特朗普也邀请他到位于弗罗里达州的马阿拉歌庄园打高尔夫。白宫表示，安倍的整个行程，包括打高尔夫，都是特朗普为安倍献上的“官方礼物”。
路透社指出，马阿拉歌庄园访问是特朗普首次使用他在弗罗里达的私人庄园作为外交途径。
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