新加坡图管局解释为何以“昭南”命名二战纪念馆，华社领袖提出反对
（图片来源：新加坡国家档案馆）
新加坡国家图书馆管理局表示，它清楚“昭南展览馆（Syonan Gallery）”一名“可以唤起强烈的情绪”。
新加坡的旧福特车厂资鉴馆在经过翻新之后，改名为“昭南展览馆”。该展览馆准备于下周三向公众开放，但这两天，其名字的恰当性已引起公众的激烈辩论。
二战时期，日本于1942年占领新加坡，并在英军投降之后，将新加坡命名为“昭南岛”——意为“南方之光”。
有人认为这似乎是在纪念日据时期。也有人认为，不应该因为这个字眼会引起负面情绪，就拒绝它。
在回应《海峡时报》询问时，国家图书馆管理局发言人表示，该名称是经过焦点小组会议，与历史学家、博物馆导览员、学生和家长等公众进行协商后才选定的。在经过讨论后，该名称被认为是“最能够捕捉那个历史时段、以及它所代表的一切”。
其发言人进一步解释道：“新加坡被称为昭南的时期，是我们历史上非常重要的一部分。展览馆的新名字提醒我们，我们的主权可以是多么脆弱，因为新加坡在日据时期不仅失去了自由，也失去了名字。”
“这是一个严肃的提醒，让我们不要认为和平与和谐是理所当然的，并让我们认识到自我保卫的需要。”
其发言人也指出，该展览馆展示了新加坡历史上最黑暗时段的声音，以使“后代人记住我们前辈所经历的”。
新加坡华社的反对
另一方面，新加坡一些华社领袖则认为“昭南展览馆”一名并不恰当。
新加坡中华总商会会长蔡其生在接受《联合早报》采访时表示，展览馆筹办单位的出发点或许是好的，但有必要对历史更敏感。
据引述，他说：“根据历史学家的记载，昭南岛的意思是‘南方之光’。这个名字是日本侵略者的骄傲，但作为被侵略的一方，这是新加坡人的耻辱。”
南安会馆会长陈奕福认为：“这是个见仁见智的问题，看你怎么去想。在那个时期直接受到冲击的人，感触就会比较深。对一般人而言，感触就不会那么深。”
南洋理工大学社会学系郭建文教授则认为：“这个名称比‘旧福特车厂资鉴馆’那种模糊不清、试图消除不妥内容的名称好多了。”
他也建议，展览馆外的牌子可以做调整，把全名反映出来。该馆的全称为：“昭南展览馆：战争及其遗产”。他评价道，以展览馆筹办的目的、内容与名称整体来看，当局没有颂扬老一辈那段悲惨经历的意图，而是一针见血地反映展览馆的宗旨。
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