申请复核新加坡白礁岛主权 学者：时机微妙 或与马来西亚内政有关
上周四，马来西亚向海牙国际法院提出申请，要求复核2008年白礁岛主权的裁决。
马来西亚总检察长丹斯里阿班迪（Tan Sri Mohamed Apandi Ali）于上周表示，从英国最近解密的文件，发现3份与白礁岛主权有关的“关键性证据”，并已于2日向海牙国际法院提出申请，要求修订判决。
沉默将近10年的主权争议问题，为什么现在被重提？一些学者认为，可能与马来西亚的内政有关。
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）研究员穆斯塔法•伊兹丁（Mustafa Izzuddin）告诉亚洲新闻台网说：“申请的实际非常有趣。”
据他的观察：“在马来西亚2013年大选期间，反对党提出了白礁岛事件，以证明巫统（执政党马来民族统一机构）政府的软弱。”
“也许这一次，巫统将利用这个（白礁岛事件）来向马来西亚公众证明，纳吉在外交政策上的领导是强大的，是可以保护马来西亚主权的。该时机的确表明，在巫统的政策制定者脑中，它可以被用作一种赢取投票的方式。”
马来西亚政治专家魏尔希（Bridget Welsh）认为，马来西亚将在政治层面上充分利用该事件。她说：“人们无法否认，该事件将具有国内政治影响，并会在选举前期间的体现。”
但是，也有学者不同意这样的观点。
据亚洲新闻台网引述，新加坡国立教育学院的历史学家凯文•布莱克（Kevin Blackburn）认为：“鉴于马来西亚执政党联盟已面临的政治问题，像这样微小的事件不太可能激起爱国主义，从而使他们从中受益。”
他说：“这似乎是马来西亚团队的挣扎行为，以便在时效过去之前找到新的证据。（因此）他们只能使用既有的任何文件。”
对此观点，穆斯塔法也表示同意。他说：“这可能是一个最后时刻、最后一搏的尝试。他们想试图看看是否有漏洞。”
事关主权
6日，马来西亚外交部副部长理查玛力肯（Reezal Merican Naina Merican）表示：“我们相信，我们（向国际法院）的申请不会影响我们的双边关系。”
对此，穆斯塔法认为重提主权争议不会影响新马关系。他指出，新马关系如今正处于最好的时期，而马来西亚在提交复核申请时，也通知了新加坡。
布莱克则反驳说，重提争议似乎与新马之间近来所建立的友好关系和合作项目背道而驰。他指出，像“双坡高铁”这样的项目，是需要两国具有“前所未有的、完美的关系”，才能进行合作。
但他也指出，新加坡从马来西亚联邦独立以来，两边本来就存在不断的小摩擦，而这也只是其中一项。
穆斯塔法也说道：“对于两国来说，这事关他们的领土、以及什么是属于他们的。”
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