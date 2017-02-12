誓与华为爱立信决一高下，诺基亚秘密战略曝光
赫尔辛基讯，芬兰电信设备制造商诺基亚上周宣布，正在寻求以3.47亿美元（3.7亿美元）收购芬兰软件开发商Comptel。这是因为，全球各地的电信运营商越来越多地依赖软件让手机网络更加智能化。
诺基亚的主要竞争对手瑞典的爱立信和中国的华为，最近一直在激战，因为4G手机宽频设备的需求已经见顶，而5G网络还有一些年才能带来较大的需求。
与此同时，移动网络硬件的传统供应商，则面临着新的虚拟化产品的挑战，这些虚拟化产品以软件来提供越来越多的通讯功能。
Comptel公司去年销售额外1亿欧元，其软件帮助运营商管控其服务和网络。
诺基亚在一份文告中说，这项拟议中的收购案，是诺基亚建立独立软件业务战略计划的一部分，诺基亚正在扩大和强化本身的软件业务比重，通过增加更多的销售能力和战略伙伴网络，来提升进入市场的能力。
分析师指出，诺基亚此举是想要通过收购消除一项潜在的威胁，因为Comptel最近推出了虚拟化产品能够淘汰一些网络硬件产品；尤其是，Comptel也可能为其竞争对手所收购。
一旦被对手收购，Comptel可能会严重削弱诺基亚的网络产品的销售，分析师指出。
分析师认为，现在的移动网络市场，越来越是一种软件业务。就像很多的业务领域一样，额外的价值将是通过软件创造的，而不是通过硬件来创造的。
由于越来越多的传统软件公司对虚拟网络有兴趣，因此将会有其他潜在的买家抢购Comptel，这导致Comptel的股价随之上扬。
不过，目前持有48%Comptel股份的董事和股东表示对诺基亚的收购献议给予支持。
去年，诺基亚以156亿欧元买下法美合资的网络制造商阿尔卡特-朗讯的全部股份，以扩大诺基亚的产品门类。目前，诺基亚正在对阿尔卡特-朗讯进行大规模裁员，以降低成本。
本月早些时候，诺基亚的季度报告显示，其收入大幅下跌了27%。诺基亚说，预料其全球网络市场的价值将减少大约2%。
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