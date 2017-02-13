比尔·盖茨微信设公众号当网红
微软创始人比尔·盖茨于11日在刚成立的微信公众号上发布一条30秒的视频。
视频中，比尔·盖茨以中文向读者问号：“你好，欢迎来我的微信公众号。”
此外，点击微信公众号下方菜单栏的“年信”后，则会收到一张图片，上面写着：“2月14日，敬请期待。”
根据公众号简介页面显示，该公众号的账号主体的播锐智咨询（北京）有限公司。据《南方日报》报道，该公司的股东之一是环球健康策略咨询公司（美国）。这家策略咨询公司此前曾与比尔及梅琳达·盖茨基金会进行合作。
比尔及梅琳达·盖茨基金会由盖茨及其妻子梅琳达所成立，旨在促进全球卫生和教育领域的平等。报道指出，盖茨于2008年7月宣布不再负责公司的日常管理，而将更多时间用于基金会的工作上。
该公众号名为“比尔盖茨”（ID：gatesnotes）。其简介写道，该公众号将用于分享比尔·盖茨“所见过的人、读过的书和学到的功课，内容包括全球健康、能源创新、教育改革和读书笔记等。”
由于Facebook和推特等平台在中国依然被禁，许多西方名人都开始使用中国的社交平台与关注着互动。
盖茨已有一个微博帐户。而苹果首席执行长库克、以及著名物理学家霍金也在微博开设账号，引来中国网友大量关注。
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