“爱情险”引爆中国互联网 3年后结婚可获万朵玫瑰
港媒称，从前，一个男孩遇到一个女孩，他娶了那个女孩，从此过着幸福的生活。不过，如果他们有谁想要多少有些保障，那么应该办理爱情险。在西方这可能有些怪诞，但是在中国，这个点子从2015年起就开始流行了。
据香港亚洲时报在线2月11日报道，办理299元的爱情险，情侣需在3年后10年内喜结连理。如果满足这个条件，他们就可以在结婚当天收到来自云南省的1万朵玫瑰。
这就是中国内地最大的保险公司在保险单中订立的条款。这家公司并非唯一一家提供爱情险的公司，社交媒体的聊天组提到，以前曾有公司赠送半克拉的钻石，现在已经没有这样的礼品了。
报道称，2015年爱情险一经推出就受到中国年轻人的热捧，有些人甚至在中国情人节或西方情人节当天将爱情险当做礼物送出。
何园（音）在中国的问答网站知乎上分享了收到一份爱情险的幸福，保险凭证用红纸包着，上面有烫金大字——“爱情险”。她说：“这份礼物既浪漫又庄重，意味着我的男友要给我永久的承诺。”
保险凭证写着情侣的名字、身份证号以及数字版保单的二维码，数字版保单在完成缴费后传给用户，也是日后领取1万朵玫瑰的凭证。
但是，这种保险的真实性受到质疑，因为该公司的网站上并没有正式列出这种产品。在公司网店上搜索的结果中也完全没有提到爱情险。
来自广西壮族自治区的研究生程旭（音）最近购买了爱情险，他说：“最早我在微信上看到朋友分享广告。”为了防止受骗上当，程旭拨打了这家公司的客服电话，确认这款产品的详细情况。后来，他在这家公司的网站上成功检索到保单号这才松了一口气。
报道称，该保险公司证实这款保险确实存在，并表示，“这是我们专门在移动设备上推出的一款新保险。是根据年轻人的消费习惯订制的。”
像程旭这样的大学生以及现役军人享受199元的优惠价。相比情人节在市面上可能需要花上200多元买一束玫瑰，对年轻情侣来说，爱情险似乎具有更重的分量。
保险公司赌的是这些大学生情侣能否通过考验——坚守3年的爱情并在10年内真正结婚。
中国青年报社会调查中心2015年的一项调查对现代中国大学生恋爱情况进行了大致的描绘。调查显示，在1587名作答者中有70.7%的人认为，大学生情侣在毕业后分手是非常正常的。只有10.1%的人认为，大学时期的恋情在毕业后也能够延续。
程旭说：“爱情险更多像是锦上添花。对于巩固感情几乎没有什么作用。”
但是，如果恋爱关系因为灾祸而终止，仍然能得到一定安慰，因为保单附有意外险，为期3年。只有购买了这一保单的人才有资格并且能够因为受伤拿到1万元的赔偿。
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