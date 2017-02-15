中国将修订《海上安全法》，或规定潜水器水上行驶、可逐“非法”船只
路透社报道，中国正在考虑修订其海上安全法，以规定外国潜水器在进入中国水域后，必须在水面上行驶，并向中国当局报告其动向。
去年12月份时，中国海军在南海争议水域虏获一艘美国无人潜航器，并在5天后才归还给美国。
中新社英文网昨日报道，中国正在考虑修订1984年的《海上交通安全法》，并可能允许有关当局根据自己对海上交通安全的评估，指定具体地区，并禁止外国船舶通过这些地区。
据报道称，修改草案中也提到：“外国潜水器应当在水面上行驶，展示其国旗，并在进入中国水域时向中国海事管理部门报告。他们还需要获得相关管理部门的批准，才能进入中国的内水和港口。”
报道中并没有提及南海。
但是，由于中国对大部分南海都有主权声称，并在南海争议水域中建造人工岛屿。此外，中国在东海也与日本有岛屿主权争议。
路透社也指出，中国不断重申对南海自由航行和自由飞行的承诺，同时也非常反对美国在南海水域中进行的自由航行行动。
中国国务院法制办公室称，安全法的修改草案符合联合国海洋法公约、以及中国有关海洋、相邻地区和专属经济区的法律。
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