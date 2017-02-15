欧盟拟就边境税提案起诉美国 或触发WTO史上最大案
《金融时报》13日报道，欧盟和其他贸易伙伴准备在世贸组织就美国边境税发起挑战。
欧盟和美国的其他贸易伙伴已开始进行准备工作，打算对美国的边境税提案发起法律挑战，这可能会触发世贸组织（WTO）历史上最大的案件。
另一方面，美国国会共和党人正在努力说服唐纳德·特朗普总统，希望他支持对美国公司税体系进行一次重大改革，包括建立一个新的“边境调整”机制。那意味着美国的进口要纳税，而出口可以免税。
据税务专家说，一旦美国采用这一机制，那将代表着全球公司税体系出现近一个世纪以来的最大调整。
世贸组织成员和贸易专家们警告说，作为世贸组织最有影响力的成员国，美国在特朗普的统治下正在转向贸易保护主义，假如美国进行这样的税制改革，那将给全球贸易体系带来一个重大挑战。
主管欧盟贸易政策的欧盟委员会副主席于尔基·卡泰宁向《金融时报》表示，欧洲希望避免与美国发生贸易战，因为那对世界经济来说将是“灾难性”的。
不过他明确表示，欧盟愿意对美国采取行动——无论是针对美国的边境税提案，还是其他独断专行的贸易壁垒。
卡泰宁表示：“如果某些行为会损害到我们的利益或违反国际贸易规则，那么我们也有自己的反应机制。我们在欧盟内部有完整的法律安排，但我们也是世贸组织等全球机构的一部分，所以我们希望在贸易问题上尊重全球规则。”
彼得森国际经济研究所的世贸组织贸易争端专家查德·鲍恩指出，如果在边境税这样的案件中败诉，那可能导致美国每年承受约3850亿美元的贸易报复。
如果美国对世贸组织裁决置之不理，就像特朗普在过去威胁的那样，那可能导致为了防止贸易战而建立的国际体系分崩离析。
鲍恩表示：“这个问题比世贸组织争端解决机制通常处理的贸易摩擦要大得多，根本不在同一个数量级上。”
边境税提案已在美国国内引发了一场大规模游说战，使沃尔玛等依赖进口的美国公司和通用电气之类的大型出口商相斗。不过欧盟和美国的其他贸易伙伴也担心这会对它们的出口造成冲击，这些国家已开始安排律师，打算最终向世贸组织提出挑战。
日内瓦的一位高级贸易官员表示：“我们的初步评估是，这绝对和世贸组织的规定不相容。从（美国）许多贸易伙伴的角度来说，它们肯定严重怀疑这是否能跟世贸组织的规定相容。”
特朗普尚未支持这一提案，这个想法是由众议院议长保罗·瑞安以及众议院负责起草税法的筹款委员会主席凯文·布雷迪推动的。
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