船长要撂挑子，在印度被困中国船陷困局
江苏“联合女神”号货轮在印度霍尔迪亚港遭扣，23名中国船员被困已超过55天。目前，他们不但回不了家，还被拖欠5个月超过150万元的工资。中国驻加尔各答总领事馆领事陈安凯15日向《环球时报》记者证实，该船船长戴小松当天下午在船上发表声明，称经过连日协调沟通，心力交瘁，不能胜任此工作。
戴小松在声明中说，由于近期受事件困扰，而其在近连续21个月的服务期(期间仅休息了十天左右)多次申请休假未果，加上近两天协助媒体报道，帮助船员尽早回家和维护权益等，诸多压力现已造成他处于精神崩溃边缘。因此在尚处于正常状态时，向外界宣布现在已经不能再履行船长职责。希望有关方尽快安排接替人员来处理和运转船舶事务。
就在该船船长发表声明的前一天，中国驻加尔各答总领馆派主管官员陈安恺领事随员前往印度霍尔迪亚港，再次看望了受困的23名中国船员。据陈安恺14日透露，总领馆正在积极推动有关方面尽快解决相关问题，让船员们尽早踏上回家的路。江苏省有关政府部门对此事也非常重视，正在加紧协调。
此前，中国驻加尔各答总领事马占武在接受《环球时报》记者采访时说，目前，在各方共同努力下，相关问题的处理已取得进展，相信上述船员近期可返回国内。戴小松的声明是否会成为解决此事的最新障碍，还有待观察。
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