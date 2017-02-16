金正男被杀：第3名嫌犯落网 疑是印尼女嫌犯的男友
美联社报道，马来西亚警方已经逮捕了与金正男之死有关的第3名嫌犯。
较早前，报道指出，警方于今晨2点逮捕第2名女嫌犯。据马来西亚全国总警长发布的声明显示，25岁的女嫌犯名为Siti Aishah，持印尼护照，被捕时独自一个人在场。
2名女嫌犯今早已由警方押至雪邦法庭，申请延扣7天。
《新华社》引述马来西亚雪州总警长阿都沙马的话指出，刚被捕的第3名嫌犯是26岁马来西亚男子，是在雪州安邦被捕。警方相信他是第2名女嫌犯的男友。
金正男最后遗言
金正男在吉隆坡第二国际机场4楼出境处大厅，被女嫌犯以1块沾有液体的布块套住其头部后，曾经负伤跑到15公尺外的机场大厅服务柜台求救。
警方消息告诉马来西亚《中国报》，当时金正男脸露痛苦表情，以英语说了几句话后，就一直不断痛苦呻吟，并再也没有说话。
据报道引述，他当时求助道：“很痛啊，很痛啊，我被人喷射了液体（Liquid）…”
很快，金正男便陷入昏迷，并在送往布城医院的途中，不幸毙命。
相关文章：
刺杀金正男第2号女特工 今早落网
金正日子金正男化名“金哲”进入马来西亚后被女特工毒杀
朝鲜官员在马来西亚反对金正男尸检
暗杀金正男的一名越南籍女特工 在吉隆坡机场被捕
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost