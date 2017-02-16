中国著名医生孙倍成被患者连捅多刀！
今天（2月16日）上午8点30分左右，江苏省人民医院肝胆科孙倍成主任被砍伤。孙倍成大动脉破裂，一排牙齿打断。
目前，孙倍成的抢救已经结束，手术顺利。凶手行凶的原因尚不知。
报道称，孙倍成在被捅后导致失血性休克，被送至手术室抢救，在凶手行凶过程中，差点伤到孙教授的颈动脉，那样后果就不堪设想了。
据悉，嫌疑人进入主任办公室后将门反锁，先是殴打捂嘴，然后拿刀捅。外面有医生路过，听到里面有“唔唔”声，门打不开，就把门踹开了，再晚几分钟发现，主任估计就悬了。现在情况是大腿上被捅了一刀。
江苏省人民医院官方随后发布通报称，2017年2月16日上午8时30分左右，一年轻男子窜入我院外科楼11楼肝移植中心二病区，持刀将我院肝脏移植中心副主任孙倍成教授刺伤。我院在场医务人员连同迅速赶到的安保人员奋勇搏斗，将歹徒制服。
通报中还具体介绍了孙倍成医生的伤情，失血性休克，左腿刀刺伤，左下肢股四头肌断裂，牙槽骨骨折，牙龈撕裂，全身多处软组织挫裂伤。
记者了解到，孙倍成主任医师是江苏省人民医院肝脏外科研究所副所长、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授，10年前美国学成归来的“海龟”。
记者搜索以往报道发现，孙倍成的电话常年为移植病人开放，任何时候他们有疑问就打电话咨询，他都是耐心解答。
新华日报在题为《“海龟”孙倍成：我们移植的是新生命》的报道中这样描述，“移植手术常常是深夜进行，孙倍成下了手术台常常是次日凌晨，回到家有时刚躺下却被患者的电话惊醒。”
在2013年南京医科大学秋季开学典礼上，孙倍成曾作为教师代表发言，他还曾公开表示，“我们这代年轻人应该有责任，有追求，扭转目前医患关系的乱象。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost