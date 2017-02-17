新加坡、马来西亚委任“双坡高铁”项目联合开发伙伴
新加坡2月16日电，新加坡陆路交通管理局(陆交局)和马来西亚财政部下属马来西亚高铁公司16日联合发布消息说，新加坡和马来西亚政府决定委任由三家公司组成的财团为“双坡高铁”项目联合开发伙伴。
这三家公司分别是WSP工程马来西亚公司、莫特麦克唐纳马来西亚公司及安永咨询服务公司。它们组成的财团将为“双坡高铁”的系统和运营提供管理支持和技术咨询，并参与制定“双坡高铁”的技术与安全标准。它们还将协助由陆交局和马来西亚高铁公司共同组建的联合项目团队准备招标文件。
马来西亚高铁公司首席执行官穆赫德•努尔•伊斯梅尔表示，委任“双坡高铁”联合开发伙伴标志着项目进入实施阶段。
新加坡陆交局局长鄞云斌说，借助财团的专业知识和丰富的高铁项目经验，马来西亚高铁公司和陆交局将启动高铁项目联合招标准备工作。
新加坡和马来西亚政府于去年12月就“双坡高铁”项目签署协议，承诺项目将于2026年年底前实现通车。按照设计，“双坡高铁”为双轨道运行，最高时速为350公里，建成后从马来西亚首都吉隆坡到新加坡只需90分钟。(新华社)
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