针对7穆斯林国家的禁令遇司法阻碍 特朗普：将颁布新的入境禁令
特朗普于美国时间16日宣布，他将发布新的行政命令，以取代遇阻的入境禁令。
路透社报道，特朗普在白宫记者会上表示，新的行政命令将解决联邦上诉法院法官所提出的担忧之处。
他补充道：“新的命令将根据——我认为是——非常糟糕的决定进行修改。我们有一个坏法院。”
但是，特朗普没有提供关于新命令的详细信息。
1月27日，特朗普发布行政命令，对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民实施90天的入境禁令，并对所有难民实行120天的禁令。2月3日，联邦法官詹姆斯·罗巴特（James Robart）对入境禁令施加了暂时性全国封锁。
特朗普政府就此上诉到第9联邦巡回上诉法院。据9日报道，联邦上诉法院3位主审法官一致裁定，拒绝恢复特朗普对7个穆斯林国家国民的临时入境禁令。
法律专家说，如果新的命令涵盖了一些非穆斯林国家，并且豁免合法在美国居住的非公民移民，则将有更好的机会通过法庭审查。
美国司法部于周四向上诉法院要求暂停诉讼过程，并在政府修改和颁发新命令之后，撤销原本的裁决。司法部表示，特朗普的命令将经过“大幅修改”，但没有更多的细节。
对特朗普的入境禁令提出诉讼的华盛顿州司法部长鲍勃·弗格森（Bob Ferguson）在一份声明中说道：“今日联邦政府的法院申请承认了一件明显的事，即总统的现有行政命令违反了宪法。总统特朗普可以要求最高法院审查这个有缺陷的命令，但他拒绝面对又一次的失败。”
上周，一名匿名的国会助手向路透社透露，特朗普可能会修改原本的入境禁令，以排除具有在美居住和工作的合法许可的绿卡拥有者。
杜兰大学宪法教授史蒂芬·格里芬（Stephen Griffin）认为，在禁令中添加非穆斯林国家将有助于反驳关于宗教歧视的指责。但由于特朗普已经将7个穆斯林国家标志为威胁，格里芬认为它们不太可能会从名单中被移除，而是会添加更多国家。
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