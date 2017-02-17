中国公安部拟将行政拘留从16岁降至14岁，专家质疑民众力挺
中国公安部日前公布了《治安管理处罚法（修订公开征求意见稿）》。征求意见稿将行政拘留执行年龄从16周岁降低至14周岁，引发广泛争论。
专家：将行政拘留的执行年龄降低至14周岁值得商榷
公安部在公告中指出，修订该法律是“更好地维护社会治安秩序”，也有法律人士认为，降低行拘年龄能有效惩戒霸凌。但有专家建议，降低未成年人行政拘留执行年龄应当慎重，对违反治安管理的未成年人不应当简单采取成人化的处罚模式。
有法学专家表示，行政拘留难以对未成年人起到预防作用，且违反了少年宜教不宜罚的现代少年司法理念， 既与未成年人保护的方向相悖，又无助于改善社会治安秩序。
“行政拘留不宜用在未成年人身上，没有效果，反而起坏作用。”中国刑事诉讼法学研究会少年司法专业委员会主任这样表示。
而相对于专家的谨慎态度，广大民众对公安部这一意见稿大多数是力挺：
知名评论人@乔志峰 先生：“要保护未成年人，不要保护未成年人犯罪。”近年来，校园暴力、校园犯罪、校园欺凌现象层出不穷，群殴成风，不仅打人还拍视频上传网络，网民反应强烈，屡屡呼吁校园暴力入刑，修改《未成年人保护法》，一直没得到公安部门的回应。时代在进步，如今的孩子在生理、心理上都与过去六七十年代、七八十年代成长起来的孩子发生了很大变化，知识的获取面也与过去几十年发生了很大变化，心智成熟较早，14岁的孩子已经具备了明辨是非的能力，修改《治安管理处罚法》、《未成年人保护法》是时代所趋，民心所向。
网友二爷：未成年保护法，在校园欺凌上简直保护了那些渣渣！
网友程仁田：支持！降低年龄限制会让监护人真正起到监护作用。
网友不听王八念经：现在孩子生理年龄成熟很早，早就具备行为能力，如果不能立法让他们约束自己的行为，校园暴力，青少年杀人犯罪如何抑制？
网友战爷99王镇：我们的一些圣母专家，总是说要感化，教育。总是说心智不成熟，总是说拘留学坏怎么办。然后你问他们，请你们拿出一个解决办法。专家们会说，政府需要研究，社会各界需要努力为孩子们创造一个好的生存条件。所以，书生误国，空谈无用啊。
网友自然微微卷：现在孩子成熟太早 是该适当降低拘留标准了。
网友沧海江湖笑：好好好，还可能再降点
网友如此力挺，该是校园霸凌事件表示“不能忍”！
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