你不知道的大蒜养生秘密：抗癌抗氧化之王
大蒜作为公认的“抗癌之王”，它的抗氧化作用甚至要优于人参，也可提高人体对抗辐射的能力。
大蒜中富含抗氧化元素硒，大蒜里的含硒化合物具有很强的抗氧化作用，可以减少自由基的破坏，具有一定的防癌、抗癌功效。硒组成了人体内的抗氧化酶，能起到保护细胞膜免受氧化损伤，保持其通透性的作用。它是通过阻断身体过氧化反应而起到抗辐射、延缓衰老的作用。而蔬果中包括大蒜、洋葱、芦笋等，也蕴含丰富的蒜素类物质。
食用大蒜或服用含有大蒜提取物的营养补充剂通常被认为是降低胆固醇、血压水平和患心脏病风险的一种天然方式。下面，告诉你吃大蒜必须知道的养生秘密：
发芽的大蒜抗氧化能力更强
研究人员通过实验发现：发芽五天的大蒜抗氧化活性要强于新鲜的大蒜。此外，发芽的大蒜还含有不同的代谢产物，这就表明它生成了不同的物质。发芽大蒜的提取物在实验室条件下还能保护细胞免受某些类型的损害。
大蒜应该捣碎吃
大蒜含有蒜氨酸和蒜酶等有效物质，碾碎后它们会互相接触，从而形成具有保健作用的大蒜素。因此，大蒜最好捣碎成泥吃，并且要先放10~15分钟后再吃，这样有利于大蒜素的生成。
生吃杀菌效果好
在加热过程中，起到抗菌作用的有机硫化物含量会逐渐下降，温度越高下降越快，所以熟吃大蒜并不能很好地起到杀菌效果。家里用蒜拌凉菜、吃饺子时用醋和少量芝麻油调的蒜泥都是很健康的吃法。
每天生吃不宜超过2~3瓣
大蒜素对肠胃有一定的刺激作用，生吃过多大蒜，易引起急性胃炎，长期过量食用还容易造成眼部不适。对于肠胃功能不好的人来说，每天最好别超过1瓣；肠胃好的人，最好每天2~3瓣。肝病、非细菌性腹泻、眼疾、胃病、十二指肠、脑溢血患者最好不要吃大蒜。
紫皮蒜比白皮蒜更抑菌
大蒜根据外皮的颜色可分为白皮蒜、紫皮蒜、黑皮蒜等，其中白皮蒜和紫皮蒜比较常见。和白皮蒜相比，紫皮蒜口感更辛辣，活性成分大蒜素的含量更高，抑菌效果也更明显。
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