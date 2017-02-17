杀害金正男幕后凶手？马：朝鲜惯用手法 中：朝鲜没涉及
朝鲜领导人金正恩同父异母的哥哥，金正男，于13日在吉隆坡第二国际机场4楼出境处大厅，疑被喷射有毒液体，在送医途中不治身亡。
案件疑点重重，也因涉及朝鲜，而更加蒙上了一层神秘的面纱。有者认为金正男是遭到朝鲜特务的暗杀，有者认为是雇用来的杀手，也有者认为无朝鲜无关……
女嫌犯：被利用？
马来西亚警方较早前指出，根据机场监控画面，2名越南籍女子在行凶施袭时，有4名男子在机场大厅的娘惹餐馆旁监视整个过程。就此，警方将6人锁定为嫌犯。
如今，2名女嫌犯、以及其中一名女嫌犯的男友已被警方扣留协助调查。
在接受警方问话时，2名女嫌犯异口同声地表示，是遭4名男子利用，称并不知道所喷射的液体为毒药。
第一名被逮捕的越南籍女嫌犯曾称，以为只是要恶作剧。第二名被逮捕的印度尼西亚籍女嫌犯则表示，她在吉隆坡的夜店偶遇一名男子，而该名男子表示如果她愿意执行这个“恶作剧”的行为，将付给她100美金（445令吉）。
星洲网报道指出，警方猜测4名男子是命案的主谋，并不排除他们都是来自某国的特务。
报道也指出，警方调出金正男遇害前1天的录影带发现，6名嫌犯曾一起出现在吉隆坡第2国际机场的离境厅一带，并玩着喷射液嬉戏。
警方相信，6人当时可能是在进行“彩排”，因此可能是1宗精心策划的谋杀行动。
一名前资深查案官指出，以无色无味的毒药袭击，是朝鲜和其它共产国家最常用的干案手法。他表示，女杀手选择在大庭广众下手，主要考量不能错过机会和一定要致对方于死地。
而对于女嫌犯在干案后重返现场，该位查案官认为，可能是女嫌犯低估大马机场的警备。
中国消息来源：案件与朝鲜无关
多数消息认为，金正男被杀害，最有可能是朝鲜所为。
但据路透社引述，一名与中国和朝鲜政府都有关系的北京消息人士指出，朝鲜不涉及刺杀金正男，也没有动机。他说：“金正男与朝鲜没有任何关系。因此朝鲜没有理由要杀害他。”
根据韩国的情报机构，金正男曾在中国当局的保护下，与至少一名妻子和两个孩子在中国领土上生活。
昨日下午，记者在中国外交部例行记者会上问道：“金正男遇害事将对中朝关系产生多大影响？会不会产生负面影响？”
发言人耿爽回答说：”我们注意到媒体有关报道。我们对事件进展保持关注。至于你提到的中朝关系，中朝是友好近邻，两国有着友好交往的传统。”
韩国国家情报局局长李炳镐则认为，金正恩一直想杀死自己同父异母的哥哥，2012年曾有过一次未遂的暗杀。
如今，马来西亚警方仍在追捕剩下的3名嫌犯，而金正男遗体的解剖工作虽已完成，但仍在进行化验中。
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