金正男遗体第二次解剖 朝鲜：马来西亚勾结敌对势力
由于没有得出死因结论，马来西亚预计将在今日上午对金正男的遗体进行第二次解剖。
据马来西亚《东方日报》报道，马来西亚法医在2月15日就已完成金正男遗体的首度剖验，但初步剖验报告一直没有出炉。如今，决定进行第二轮解剖，并将由另一组法医团队操刀。
对此，朝鲜驻马来西亚大使姜哲于昨晚深夜到吉隆坡中央医院太平间外，向在场媒体派发共3页的声明稿，谴责马来西亚无理拖延朝鲜认领遗体。
此前，朝鲜大使馆已在金正男遗体进行首度解剖时，曾表达强烈抗议，更多次要求认领遗体。但是，马来西亚警方表示，必须提供金正男近亲的DNA样本，完成调查后，才能移交遗体。
据报道指出，姜哲向媒体派发的声明共有3页，但没有署名，也没有朝鲜大使馆的印章，仅是3张以英文书写的声明。
报道描述：“姜哲不发一语向媒体派发声明后，随即登上大使房车离开。”
声明中写道：“马来西亚方面当初声称一名朝鲜公民在前往布城医院中心脏病发逝世，要求朝鲜使馆确认。我们确认了。马方声称要进行剖验，我们拒绝，因为这名朝鲜公民持外交护照，受朝鲜外交部保护。”
“马方在没有获得我们允许与见证下，强行进行剖验，我们不会接受这样的剖验结果。这样的做法也违法人权、国际法与外交法。”
声明指出，马来西亚在剖验完成后表示朝鲜只需向外交部递交一份文件就可领尸，但最后却以需再验明死因为由，再度拖延。
声明指责道：“这明显表明，马方正试图拖延时间、隐瞒我们，并且与具有恶意、想要伤害我们的敌对势力勾结。我们怀疑，马方是否被别人要求这样做。”
此“敌对势力”指的是韩国。声明中写道：“韩国目前非常渴望摆脱政治丑闻，因此想借这一事件诋毁朝鲜，并误导民众。”
“因此，我们强烈敦促和要求马方不要被卷入敌对势力的政治阴谋，并尽速交出遗体和解剖报告。”
“我们不认为这是个简单的事件，也不会进一步容忍马方与敌对势力勾结的态度。”
“对于通过将该事件政治化、进而企图破坏朝鲜形象的敌对势力，朝鲜将采取强硬的行动，把此案提交国际法庭。”
面对朝鲜大使馆的谴责，马来西亚全国警察总长丹斯里卡立今日进行反驳。据《星报》报道，卡立再次强调，没有死者近亲的DNA样本，调查将无法完成。
据引述，他说：“他们的律师可以向他们提供咨询。我们马来西亚有这里的法规。在马来西亚，每个人都必须遵守我们的法规和条例……这包括朝鲜。”
如今，马来西亚是全世界唯一一个无需申请签证，便可入境朝鲜的国家。马来西亚护照可在朝鲜境内逗留长达1个月。
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