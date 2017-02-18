金正男被杀 持朝鲜护照一嫌犯被捕
（于2007年2月11日抵达北京机场的金正男）
据马来西亚《东方日报》和《中国报》报道，马来西亚重案组于16日逮捕了25岁印尼籍女嫌犯西蒂艾莎后，已从同日下午秘密跟踪这名男嫌犯。
报道指出，警方一直等待他与其他在逃嫌犯会合，但跟踪一天仍无发现。最终，警方决定将嫌犯逮捕。
警方正在确认该名男子是否是杀害金正男的主谋、及其真实国籍和身份。
报道引述消息指出，该名男子在被捕时持有朝鲜护照，并曾经多次出入境马来西亚、印度尼西亚等地。而这名嫌犯也被怀疑是最初接触和联络印尼籍女嫌犯西蒂艾莎的男子。
此前，印尼籍女嫌犯在接受警方问话时表示，她在吉隆坡的夜店偶遇一名男子，而该名男子表示如果她愿意执行“恶作剧”的行为，将付给她100美金（445令吉）。
两名女嫌犯称，并不知道所喷射的液体为毒药，以为只是恶作剧。
目前，警方仍在追缉另外3名男嫌犯。
案件发展：
13日，金正男在吉隆坡第二国际机场4楼出境处大厅，疑被喷射有毒液体，在送医途中不治身亡。
15日，马来西亚警方在吉隆坡第二国际机场逮捕一名29岁的越南籍女子。
16日，马来西亚警方分别逮捕一名25岁的印尼籍女子及其25岁的马来西亚籍男友。报道指出，这名男子经初步调查，被认为与案件无关。
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