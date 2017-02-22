初创企业也有机会竞逐中国的金融科技、VR领域
金融科技、以及虚拟现实/增强现实（VR / AR）将可能是中国互联网行业的两个主要增长领域，而大型知名企业或将占据主导地位。摩根大通（JPMorgan）的亚太互联网和新媒体股权研究主管Alex Yao如此认为。
麦肯锡（McKinsey）全球咨询公司指出，中国的互联网金融业近年来蓬勃发展，更多的金融活动已转移线上。因此，款项支付已经成为了主导行业之一，而线上到线下的移动支付，正在成为企业的新战场。
另外，根据IHS市调公司，未来几年中在虚拟现实的头戴显示器核娱乐产品上的消费，预计将超过110亿美元。
据美国CNBC新闻网引述，Alex Yao说：“可能很多机会将会被大型公司——百度、腾讯和阿里巴巴——逮住，但初创企业也将会有很多垂直机会。”
CNBC报道指出，中国的大型科技公司已经把资源投入到上述两个领域，扩大其服务并进行战略投资。
阿里巴巴附属公司蚂蚁金融——市价约600亿美元——正通过收购和投资金融科技公司，积极地扩大其全球足迹。蚂蚁金融在中国运行大量的支付宝移动金额，在全球拥有超过4.5亿用户。分析师认为，蚂蚁金融是今年的主要公司之一，因为它准备进行首次公开发行。
此外，百度——常被称为中国的谷歌——则在最近刚投资了一家公司，为虚拟现实和增强现实开发全息技术。
摩根大通于本月13日发布的一份研究报告中说，美国大选结束后的投资情绪复苏、以及第4季度的正面预期，将使更多行业受益。
Alex Yao在该份报告中指出，随着中国互联网公司继续发展，有两个关键事项可以关注：首先，这些企业是否有能力使一些服务实现盈利，例如百度的广告和微博的直播功能；第二，这些企业的投资计划、以及其计划对利润的影响。
然而，他也指出，由于住房交易的持续疲软，房地产服务提供商可能会面临挣扎。
根据该报告，摩根大通所关注的中国互联网公司，今年迄今为止平均实现了14％回报率。
至于回报率会不会保持下去，Alex Yao指出，其股票的表现主要取决于2件事情：公司的根本发展；美国政策、人民币贬值和资产配置等宏观因素。
就此，他认为，虽然公司正处于健康的增长阶段，但从宏观层面来看，接下来几个季度会有一些不确定性。
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