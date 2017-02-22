菲外长：菲律宾已搁置南海仲裁结果 与中国追求广泛关系
新华社报道，菲律宾外交部长昨日表示，南海问题并不是中菲关系的全部，而两国应该注重经济和投资。
昨日，菲律宾外长亚赛在东盟外长会议结束之后，接受记者访问。
据新华社英文版报道引述，亚赛说，菲律宾现在已搁置了南海仲裁案的结果，并决定与中国追求更广泛的关系，例如贸易和投资。
他表示，中菲应着眼于两国国家利益契合之处，做让两国人民受益的事情。
他说：“这也是我们（菲律宾）促进和平（解决争端）的信任建立措施的一部分。”
据路透社昨日的报道，亚赛于昨日指出，东盟10国一致表示对中国在南海的造岛活动和武器系统的安装感到非常不安。他表示希望防止南海的军事化，并敦促进行对话，以制止“最近的事态发展”不断升级。他虽然没有明确说明哪些“事态发展”引起了担忧，但他说，东盟希望中美两国能够确保和平与稳定。
路透社今日报道，亚赛在任命委员会的听证会上表示，中菲之间的海上领土争端可能无法“在我们有生之年”的到解决，因此搁置争议、与北京避免军事冲突，会比较好。
对于菲律宾总统杜特尔特不推动中国遵守国际仲裁法庭于去年做出的仲裁结果，亚赛表示支持。他认为，这是一个双方都无法打破的僵局，因此应该将从北京能够获得的利益最大化。
在被问及菲律宾是否拥有对争议岛屿的主权时，亚赛回答说，那“没有法律依据”。
据路透社引述，他指出，海牙国际仲裁法庭仅是裁定哪些属于菲律宾的专属经济特区，但是没有对主权作出决定。
他说：“即使他们的裁决大多对我们有利，但是这个领域仍然是国际水域。我们必须在适当的国际法庭上证明（菲律宾的所有权）。”
然而，他也表示，菲律宾的12海里领海并不存在争议，如果中国执意侵占，菲律宾将致力于防御，同时美军也将根据1951年的互保条约，为菲律宾提供支持。
他说：“在我们需要坚持立场、保卫自己的时候，我们会采取行动，甚至在必要时使用武力。”
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